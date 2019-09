Zlatan Ibrahimovič je v závere kariéry produktívnejší ako v mladosti, po tridsiatke už strelil 300 gólov

Ibrahimovič sa sústredí na víťazstvá mužstva

V aktuálnej sezóne je v tabuľke druhý

23.9.2019 (Webnoviny.sk) - Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič s pribúdajúcimi rokmi nestráca nič zo svojich kanonierskych schopností. Práve naopak, v závere kariéry je produktívnejší ako v mladosti.Po dovŕšení tridsiatych narodenín nastrieľal už 300 gólov a ten jubilejný pridal vo víkendovom dueli zámorskej MLS. V drese Los Angeles Galaxy skóroval do siete Montrealu Impact, čím pomohol svojmu tímu k tesnému triumfu 2:1.Čoskoro 38-ročný Ibrahimovič po zápase predstúpil pred novinárov s tradičným sebavedomým a vyhlásil."Som MVP z MVP, preto sa nezameriavam na to, či vyhrám ocenenie pre najužitočnejšieho hráča MLS. Sústredím sa na moje výkony a na to, aby mužstvo víťazilo. Sme v dobrej pozícii a potrebujeme v tom pokračovať. Chceme byť v play-off a uspieť v ňom. Nie je podstatné, či získam aj nejakú individuálnu trofej," povedal rodák z Malmö pre klubový web Galaxy.Ibrahimovič nastrieľal v aktuálnej sezóne MLS 27 gólov a v tabuľke kanonierov je druhý za Carlosom Velom. Mexičan z tímu FC Los Angeles má na konte 29 presných zásahov."Neviem, ako presne funguje súťaž pre najlepšieho strelca ligy. Nezamýšľam sa nad tým a chcem pomôcť mužstvu. V porovnaní s ostatnými konkurentmi som vynechal päť či šesť zápasov," vysvetlil populárny "Ibra".Skúsený zakončovateľ hrával počas kariéry za Paríž St. Germain, Inter Miláno, Ajax Amsterdam, Juventus Turín, AC Miláno, Manchester United, FC Barcelona, Malmö FF a v súčasnosti je hráčom LA.V úvodných dvanástich rokoch medzi profesionálmi dal 232 gólov v 528 zápasoch a za ostatných necelých osem rokov po tridsiatke strelil tri stovky gólov za klub a reprezentáciu v 371 stretnutiach.