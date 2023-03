Zlatan Ibrahimovič sa stal najstarším hráčom, ktorý strelil gól v talianskej Serie A

Rekord dosiahnutý penaltou

Zatiaľ hral iba štyrikrát

19.3.2023 (SITA.sk) - Švéd Zlatan Ibrahimovič sa stal najstarším autorom presného zásahu v talianskej futbalovej Serie A, ani jeho gól však hráčom AC Miláno nestačil na úspech v súboji na pôde Udinese Calcio.Milánčania prehrali 1:3 a nevyužili minimálne dočasne sa dostať na druhú priečku tabuľky, naďalej im tak patrí až 4. pozícia. Futbalisti AC v najvyššej domácej súťaži nezvíťazili už v treťom súboji bez prerušenia.Ibrahimovič v sobotu večer vyrovnával z pokutového kopu na priebežných 1:1, ale domáci potom pridali ešte dva góly a radovali sa z trojbodového zápisu. Švéd má už 41 rokov a 166 dní, prekonal teda doterajšie maximum Alessandra Costacurtu z roku 2007.Ten v Serie A skóroval vo veku 41 rokov a 25 dní a zaujímavosťou je, že bol tiež hráčom AC Miláno a svoj rekordný zápis dosiahol tiež z pokutového kopu proti Udinese.Zlatan Ibrahimovič absentoval v zostave AC v prvej polovici sezóny pre zranenie a operáciu kolena, do súťažného kolotoča sa vrátil až v januári. V aktuálnom ročníku má na svojom konte zatiaľ iba štyri štarty, všetky v Serie A.Jeho milánskemu tímu hrozí, že v nedeľu príde o 4. pozíciu, ktorá by po skončení sezóny znamenala prienik do Ligy majstrov. AC má totiž náskok jediného bodu pred hráčmi AS Rím, ktorí absolvujú mestské derby na pôde Lazia.