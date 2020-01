Zlaté glóbusy pre najlepšie filmy získali 1917 Sama Mendesa a tarantinovka Vtedy v Hollywoode

Zlatý glóbus



prehľad víťazov a víťaziek v 77. ročníku



FILMY1917Vtedy v HollywoodeJoaquin Phoenix - JokerRenée Zellweger - JudyTaron Egerton - RocketmanAwkwafina - The FarewellBrad Pitt - Vtedy v HollywoodeLaura Dern - Manželská históriaSam Mendes - 1917Quentin Tarantino - Vtedy v HollywoodeHildur Gudnadóttir - JokerI'm Gonna Love Me Again (Elton John a Bernie Taupin) - RocketmanHľadá sa YetiParazitTELEVÍZIABoj o mocPotvoraBrian Cox - Boj o mocOlivia Colman - KorunaRamy Youssef - RamyPhoebe Waller-Bridge - PotvoraRussell Crowe - Najsilnejší hlasMichelle Williams - Fosse/VerdonStellan Skarsgard - ČernobyľPatricia Arquette - OdhalenieČernobyľ