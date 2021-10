Zlaté Moravce si uctili pamiatku obetí Covid-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - V meste boli počas pandémie nútení otvoriť nový cintorín.Lipa, ktorá symbolizuje život. Majestátny strom, ktorý dokáže liečiť dýchacie cesty. Živý pamätník, ktorý bude dýchať na pamiatku zosnulých. V Zlatých Moravciach v pondelok 25.10. vysadili výnimočnú spomienkovú lipu venovanú obetiam pandémie. V meste tak vytvorili pietne miesto, ktoré bude stáročia pripomínať nešťastné udalosti a ich následky.Slávnostné podujatie zavŕšené minútou ticha za zosnulých je súčasťou celoslovenského projektu Živých pietnych miest, ktorý organizuje OZ Skutočné obete. Strom vysadili na mestskom cintoríne."Zo všetkého najviac by sme si priali, aby bolo obetí na Slovensku čo najmenej. Spomienkové lipy venované ich pamiatke však sadíme po celej krajine, covid zasiahol každý kút nášho územia. Príbuzní obetí, ale aj ostatní obyvatelia Zlatých Moraviec, majú oddnes dôstojné miesto, ktoré bude symbolicky ďalej žiť za zosnulých," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje pozostalých.Na pietnom akte sa zúčastnil primátor Zlatých Moraviec PaedDr. Dušan Husár, námestníčka pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti Beáta Králiková z Nemocnice Agel Zlaté Moravce, a ďalší zástupcovia mesta."Pandémia COVID – 19 vstúpila do našich životov pred dvoma rokmi. Prišla nečakane a zmenila spôsob a hodnoty nášho života. Obmedzila naše slobody a čo je najhoršie, vyžiadala si tisícky ľudských životov. Mesto Zlaté Moravce na prelome rokov 2020/2021 pandémia tvrdo zasiahla a zobrala si našich kamarátov, kolegov, príbuzných. Snáď sa nenájde rodina, ktorej by sa pandémia nejakým spôsobom nedotkla. Po prepuknutí pandémie sme boli nútení, okrem iného, aj otvoriť nový cintorín, v ktorom už odpočívajú prvé obete koronavírusu. Počas tohto obdobia som rozmýšľal nad tým, aký pamätník urobíme ako spomienku na zosnulých. S odstupom času ma oslovila myšlienka občianskeho združenia Skutočné obete s vysadením spomienkovej lipy. Som presvedčený o tom, že vysadením lipy sme vytvorili dôstojné spomienkové miesto obetiam pandémie.Dnes tu stojíme pri živom pamätníku. Táto lipa bude symbolom pamiatky obetiam pandémie COVID – 19 a pripomienka jedného z najsmutnejších období v nedávnej histórii, ktoré zasiahlo každého z nás. Preto si obete tohto ochorenia bude pripomínať nielen dnešná generácia, ale aj tá budúca. Lipa bude súčasne s krížom dominantou tejto časti nášho cintorína," uviedol primátor Zlatých Moraviec PaedDr. Dušan Husár.V Nemocnici Agel Zlaté Moravce pracovali zdravotníci počas druhej vlny často na hranici svojich možností. Aj v súčasnosti bojujú o životy covidových pacientov. "Pandémia poukázala na to, ako veľmi je sektor zdravotníctva krehký, dočasne znížila dostupnosť zdravotnej starostlivosti, obmedzila operačné výkony, ordinačné hodiny a zatvorila ambulancie. Tiež poukázala na hrdinov tohto obdobia. Napriek enormnej psychickej vyčerpanosti naši zdravotníci spolu s nezdravotníkmi a dobrovoľníkmi s plným nasadením čelili narastajúcemu počtu hospitalizovaných pacientov a právom si zaslúžia našu úctu, vďaku a obdiv. Napriek všetkému, spolu sme túto dobu zvládli, naučili sme sa s ňou žiť. Covid priniesol ešte jeden kľúčový poznatok, a to, že sme na vlastnej koži zistili, že ľudia sú pred vírusom v bezpečí, ak dodržujú opatrenia, veď zdravie máme vo svojich rukách," opísala Beáta Králiková z Nemocnice Agel Zlaté Moravce.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach či Michalovciach, a pokračujú v Nových Zámkoch, Senci, Čadci, Zvolene, Lučenci, Poltári, Prešove, Trenčíne a v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk . Projekt bude pokračovať aj v budúcom roku.Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Informačný servis