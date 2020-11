Zlaté Moravce vo Fortuna lige remizovali doma s Michalovcami, Žilina vyhrala štvrtýkrát v rade

Žilina si upevnila tretie miesto

Ruža rozhodla už do polčasu

28.11.2020 - Z troch sobotňajších popoludňajších duelov futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 doma naplno nebodovali iba Zlaté Moravce. FC ViOn na vlastnom ihrisku odohral vyrovnaný duel s Michalovcami, z ktorého si obaja súperi odniesli po bode za bezgólovú remízu.V prvom polčase mali miernu prevahu domáci futbalisti, ale skóre sa nezmenilo. Po hodine hry hostia avizovali hru rukou domáceho Mateja Moška vo vlastne šestnástke, pokutový kop však z toho nebol.A keď päť minút pred uplynutím riadneho hracieho času mieril Filip Balaj hlavou len do žrde, súboj sa skončil zmierlivo. Zemplínčanom v priebežnej tabuľke patrí 10. priečka, Zlaté Moravce sú aktuálne na 4. pozícii.Žilinčania si v sobotu pripísali už štvrtý ligový triumf za sebou, tentokrát si doma poradili s FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a zdolali ho tesne 2:1, čím si upevnili tretie miesto v tabuľke.Hostia sú na predposlednom 11. mieste o skóre pred Trenčínom, ktorý v nedeľu hostí tiež v Žiline futbalistov Serede.Favorizovaná Žilina strelila prvý gól až v závere prvého polčasu zásluhou Jána Bernáta a poistku pridal v 76. minúte Dávid Ďuriš. Za hostí síce ešte skorigoval Patrik Blahút, no druhý gól už nepridali a domov odišli bez bodu.Pod Čebraťom sa zrodil najjednoznačnejší výsledok, domáci Ružomberok zdolal Nitru hladko 3:0 a v tabuľke sa dostal práve pred svojho sobotňajšieho súpera na 6. pozíciu.Rozhodnuté bolo už pred prestávkou, keď do streleckej listiny sa zapísali Matej Madleňák, Ladislav Almási a Dalibor Takáč. Po obrátke síce Nitra pridala na aktivite, ale nestrelili ani jeden gól.V sobotu sa ešte hrá duel medzi Trnavou a Dunajskou Stredou, v nedeľu 15. kolo dohrajú súbojmi Trenčín - Sereď a Senica - Slovan Bratislava.