Zlaté Moravce získali skúseného obrancu Tótha

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlaté Moravce 17. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble získal skúseného obrancu Martina Tótha.Tridsaťdvaročný stopér sa do Fortuna ligy vracia z poľskej Ekstraklasy, v uplynulom polroku pôsobil v klube Zaglebie Sosnowiec.sprostredkoval ViOn reakciu Tótha v tlačovej správe.Tóth odohral počas aktívnej kariéry v Nitre 147 duelov a pred odchodom do Poľska v Spartaku Trnava 127 zápasov. V Spartaku bol pri zisku majstrovskej trofeje jednou z kľúčových postáv.doplnil Tóth, ktorý sa so Zlatými Moravcami dohodol na dvojročnom kontrakte.