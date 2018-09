Zlaté Moravce zvažujú výstavbu nového letného kúpaliska

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zlaté Moravce 11. septembra (TASR) – Zlatomoravská radnica uvažuje o výstavbe nového kúpaliska, ktoré by vyrástlo na mieste dnešného. To bolo naposledy otvorené pre verejnosť v roku 2014. Odvtedy je pre zlý technický stav mimo prevádzky.Podľa Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ), ktoré je správcom kúpaliska, je dôvodom jeho zlý technický stav. Ten je podľa magistrátu taký, že rekonštrukcia kúpaliska už nemala zmysel.doplnila riaditeľka MSKŠ Simona Holubová.Mesto sa pokúšalo dať celý areál kúpaliska do prenájmu podnikateľom. Ani jeden záujemca však neprejavil záujem.informoval mestský úrad.Myšlienkou na výstavbu nového kúpaliska sa začal zaoberať aj magistrát, ktorý zvažuje dve alternatívy. Lacnejšia počíta iba s letnou prevádzkou, drahšia s celoročnou prevádzkou doplnenou o wellness.vysvetlila Holubová.Náklady na vybudovanie nového kúpaliska sú však pomerne vysoké. Podľa odhadov by výstavba lacnejšej alternatívy stála približne 1,2 milióna eur.skonštatoval primátor Dušan Husár. Podľa jeho slov však zostane riešenie problému kúpaliska na pleciach až budúceho mestského zastupiteľstva, ktoré nastúpi po novembrových komunálnych voľbách.