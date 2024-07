Zlaté piesky v Bratislave: Koľko zaplatíte za kofolu či parkovanie a ako tam neminúť „majland“?

Leto je v plnom prúde a horúce počasie láka ľudí vyraziť k vode. V Bratislave je možností schladiť sa v jazere alebo v bazéne neúrekom. Okrem mestských kúpalísk sú na kúpanie vhodné viaceré vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou, napríklad Veľký Draždiak v Petržalke, či jazerá v Rusovciach alebo v Čunove

Nepríjemné prekvapenie

K dispozícii sú tu toalety aj prezliekacie kabínky





Ceny v Areáli zdravia Zlaté piesky:



Kofola: 3dl 1,80 - 2€, 5dl 2,20 - 2,50€

Radler: 3dl 1,50 - 2,10€, 5dl 2,4 – 2,80€

Pivo: 3dl 1,5 - 2,40€, 5dl -2,40 – 3,50€



Prosecco (1dl) 2€

Aperol spritz - 6,30€

Espresso - 2,50€

Kopček zmrzliny - 2€



Langoš (200g) – 2,50€

XXL langoš (280g) – 3,50€

Plnený langoš – 6,10 – 6,50€

Hot-dog classic – 2,60€

Hot-dog maxi – 3,50€ - 4,50€

Panini – 5,20€

Hranolky – 2,50 – 3,50€

Belgické hranolky (200g) – 4€

Pečená klobása - 5,50€

Grilovaný hermelín s hranolkami – 6,50€

Vyprážaný syr (nugetky) s hranolkami – 7,90€

Zeleninový šalát – 7,90 – 10€

Pizza – 9,50€



Cenník vybraných služieb:



Poplatok za používanie altánku s kapacitou 20 osôb – 60€

Poplatok za používanie koliby – 84€

Poplatok za používanie ohniska – 18€









Cenník wakeboardingu:

1 hodina – 19€

2 hodiny – 29€

Celodenný lístok – 39€

Požičanie komplet výstroja (do dvoch hodín) – 9€

Požičanie komplet výstroja (celý deň) - 17€









Ceny základného vstupného na mestské kúpaliská pre sezónu 2024:

Mičurín – 4,50€

Rosnička – 6€

Tehelné pole – 5€

Delfín – 5€

Lamač – 5€

Krasňany – 4,50€

Rača – 4,50€

Zlaté piesky - 5€





19.7.2024 (SITA.sk) -Boli sme sa pozrieť v najväčšom športovo-rekreačnom areáli v Bratislave na Zlatých pieskoch a porovnali ceny služieb a občerstvenia. Brehy jazera sú rozdelené na viacero častí, pričom vstupné sa platí iba do Areálu zdravia, ktorý je v správe STaRZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta).Vstupné do Areálu zdravia je 5 eur za jednu dospelú osobu. Pred areálom sa nachádza parkovisko, kde zaplatíte ďalších 5 eur za celodenné parkovanie. O niekoľko desiatok metrov ďalej sa nachádza Tesco a P+R parkovisko, kde zaparkujete zadarmo.Pri vstupe na kúpalisko sme museli zaplatiť plné vstupné, napriek tomu, že sme povedali, že robíme reportáž a nejdeme sa kúpať. Slečna za okienkom nám oznámila, že o našej návšteve nevie a platí sa za vstup, nie za kúpanie. Stalo sa nám to prvýkrát.Ďalšie nepríjemné prekvapenie nás čakalo pri zhliadnutí cien za nápoje. Za trojdecový kolový nápoj, ktorý chutil ako voda so sirupom, sme v bufete na pláži zaplatili dve eurá, čo je v porovnaní s podobnými miestami takmer dvojnásobná cena.Samotný Areál zdravia je upravený, nachádza sa tu niekoľko športovísk a ihriská pre deti. K dispozícii sú tiež prezliekacie kabínky a toalety. Altánky na grilovanie sa dajú prenajať za poplatok. Súčasťou areálu je camp s možnosťou ubytovania v murovanej chatke.Vodný bicykel si tu môžete prenajať za 12 eur na hodinu, rovnakú cenu zaplatíte za požičanie paddleboardu. Pri dlhšom prenájme získate zľavu. Za jednu jazdu na tobogane zaplatíte 50 centov, celodenný vstup na tobogan vás vyjde 8 eur.V areáli sa nachádza niekoľko bufetov a stánkov s rýchlym občerstvením, kde si môžete kúpiť klasické plážové snacky a nápoje, ale aj miešané drinky, zmrzlinu, pizzu či kompletné jedlá. V niektorých bufetoch sa dá prenajať ležadlo za poplatok 5 eur.Ak sa chcete na Zlatých pieskoch okúpať zadarmo, môžete využiť vjazd od Seneckej cesty, kde neplatíte ani za parkovanie. Počet parkovacích miest je tu však značne obmedzený a prístup bližšie k jazeru blokuje značka "Zákaz vjazdu."Pláž za zákazovou značkou nie je upravovaná, nachádza sa tu však niekoľko reštaurácií s vlastnými upravenými plážami a prevádzka wakeboardingu. Za poplatok si tu môžete požičať tiež kompletnú výstroj.STaRZ donedávna spravoval sedem mestských kúpalísk – Letné kúpalisko (LK) Tehelné pole, LK Rosnička, LK Delfín, LK Krasňany, LK Lamač, LK Rača a Areál zdravia Zlaté piesky, ku ktorým len nedávno pribudlo ôsme - zrekonštruované LK Mičurín v Starom Meste.Magistrát uvádza, že napriek zvýšeným nákladom na prevádzku LK zostávajú ceny na úrovni z minulého roka. Pri kúpe lístka online je jednotný poplatok za vstup 4 € a po 17:00 iba 3,50€. Online je možné zakúpiť si tiež zvýhodnené permanentky so zľavou pre seniorov a ZŤP.