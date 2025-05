Zlaté vedro za rok 2024 patrí Trnave. Mesto vyriešilo vyše tisíc podnetov

Trnava si odniesla ocenenie už štvrtýkrát za sebou

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bratislava bodovala v kategórii komunikácia

Najviac podnetov sa týkalo zelene a životného prostredia

17.5.2025 (SITA.sk) - Portál Odkaz pre starostu odovzdal ocenenie Zlaté vedro mestám a obciam za rok 2024. Podnety od občanov najlepšie riešila Trnava, za komunikáciu získalo ocenenie Hlavné mesto SR Bratislava. Medzi menšími samosprávami zvíťazilo v obidvoch kategóriách mesto Malacky.„Každý rok oceňujeme tie samosprávy, ktoré by v riešení podnetov a v komunikácii s občanmi mohli byť inšpiráciou pre všetkých. Samosprávy pritom rozdeľujeme na menšie a väčšie, do úvahy berieme aj rozdiel v náročnosti jednotlivých podnetov alebo rýchlosť reakcií,” konštatovala Veronika Jursová Prachárová , riaditeľka Inštitútu pre dobre spracovanú spoločnosť. Práve táto organizácia stojí za portálom Odkaz pre starostu Zlaté vedro za riešenie podnetov si spomedzi väčších samospráv odniesla Trnava, zvíťazila už štvrtýkrát za sebou. V roku 2024 úspešne vyriešila 1 121 podnetov, ktoré jej občania nahlásili prostredníctvom aplikácie a webu Odkaz pre starostu.„Znamená to pre nás veľa. Možno viaceré vyriešené podnety nie sú až tak veľké investičné akcie, ale občanom mesta, ktorí v danej lokalite žijú, výrazne pomáhajú zlepšiť kvalitu ich života. Spomeniem napríklad opravy výtlkov na chodníkoch a cestách, úpravu zelene, upratanie neporiadku, aktualizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia alebo pasportizáciu detských ihrísk, športovísk a mobiliára,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka . Na druhom mieste sa umiestnilo Hlavné mesto SR Bratislava. Tretie miesto v riešení podnetov získalo mesto Nitra.Tím Odkazu pre starostu hodnotil v osobitnej kategórii aj komunikáciu. V tejto oblasti sa spomedzi väčších samospráv najlepšie darilo magistrátu mesta Bratislava, ktorému za uplynulý rok obyvatelia nahlásili 2 530 podnetov. Hneď za ním sa umiestnila mestská časť Bratislava-Petržalka a na treťom mieste je mesto Trnava.Medzi menšími mestami a samosprávami pod 20 000 obyvateľov sa na prvých troch miestach v riešení podnetov aj v komunikácii na prvom mieste umiestnilo mesto Malacky. Na druhom mieste v riešení podnetov sa umiestnilo mesto Púchov, nasledované Dolným Kubínom. V kategórii komunikácia si ocenenie za druhé miesto odnieslo mesto Handlová a na tretej priečke sa umiestnilo mesto Púchov.Občania najčastejšie nahlasovali podnety v kategórii Zeleň a životné prostredie, kam patria napríklad čierne skládky, poškodené stromy, ale aj upozornenia na znečisťovanie pôdy či ovzdušia. V tejto kategórii sa zároveň samosprávam darí riešiť najväčší podiel podnetov - viac ako polovicu.Celkovo v roku 2024 občania pomocou aplikácie a webstránky Odkaz pre starostu nahlásili až 16 770 podnetov, z ktorých samosprávy vyriešili 7 665. Prostredníctvom tohto portálu momentálne so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku.