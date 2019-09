Zlatého leva získal film Joker od režiséra Todda Phillipsa

Režisér Todd Phillips. Foto: AP Foto: AP

Benátky 7. septembra (TASR) - Na 76. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach získal Zlatého leva za najlepší film psychothriller Joker od amerického režiséra Todda Phillipsa. Oznámila to v sobotu večer predsedníčka festivalovej poroty, argentínska režisérka Lucrecia Martelová, informujú agentúry AP a AFP.Temný film Joker, ktorý si z festivalu odnáša hlavnú cenu, je natočený na motívy komiksov amerického vydavateľstva DC Comics o zloduchovi Jokerovi. Hlavnú úlohu v ňom stvárnil americký herec Joaquin Phoenix, vo filme hrá aj Robert De Niro.Zlatého leva vlani získala dráma Roma od mexického režiséra Alfonsa Cuaróna a predvlani film Podoba vody od mexického režiséra Guillerma del Tora.Režisér Phillips v sobotu pri preberaní tohto ocenenia poďakoval produkčnej spoločnosti Warner Bros aj vydavateľstvu DC Comics, ktoré mu snímku umožnili natočiť, a tiež hercovi Joaquinovi Phoenixovi za to, že mu dôveroval.Druhú najvýznamnejšiu trofej benátskeho festivalu, Veľkú cenu poroty, si odniesol film Dôstojník a gentleman (An Officer and a Spy) od francúzsko-poľského režiséra Romana Polanského, ktorý sa však na festivale nezúčastnil a cenu osobne neprebral.Námetom jeho snímky je tzv. dreyfusova aféra, a síce politický škandál, ku ktorému došlo vo Francúzsku koncom 19. storočia. Cenu za Polanského film prevzala režisérova manželka, francúzska herečka Emmanuelle Seignerová.Cenu Coppa Volpi pre najlepšiu herečku získala Francúzska Ariane Ascarideová za úlohu Sylvie vo francúzskej dráme Gloria Mundi od režiséra Roberta Guédiguiana.Ako najlepší herec získal cenu Coppa Volpi Talian Luca Marinelli za úlohu Martina Edena v rovnomennej historicko-romantickej dráme od režiséra Pietra Marcella voľne inšpirovanej románom Jacka Londona.Strieborného leva za najlepšiu réžiu dostal Švéd Roy Andersson za film Om det oändliga (slovensky voľne - O nekonečnosti), ktorý je podľa filmovej databázy IMDb reflexiou ľudského života v celej jeho kráse a krutosti i banalite.Najlepší scenár mal podľa porotcov animovaný hongkonský film No.7 Cherry Lane od hongkonského Yonfana. Snímka zachytáva život hongkonského študenta anglickej literatúry v 60. rokoch minulého storočia, ktorým sa ocitne v milostnom trojuholníku so ženou, ktorú doučuje a jej matkou.Špeciálnu cenu poroty získal taliansky satirický dokument La mafia non e piu quella di una volta (Mafia už nie je to, čo bývala). od režiséra Franca Maresca. Cenu Marcella Mastroianniho pre vychádzajúcu hereckú hviezdu získa britský herec Toby Wallace za úlohou, ktorú stvárnil v austrálskej dráme Babyteeth.