Zlatko Dalič o semifinále MS: Ešte máme silu na Anglicko

Soči 8. júla (TASR) - Ruská futbalová rozprávka na 21. MS sa pre domácuskončila vo štvrťfinále. V sobotu v Soči nemala dobrý koniec v jedenástkovom rozstrele, v ktorom uspeli Chorváti 4:3, keď v riadnom hracom čase skončil súboj nerozhodne 1:1 a po predĺžení 2:2. Tak ako v osemfinále s Dánsko, lotéria zo značky 11 m vyšla lepšie Balkáncov, opäť rozhodujúci kop premenil Ivan Rakitič z FC Barcelona.Rusi už jedno jedenástkové rozuzlenie na turnaji zvládli, v osemfinále takto vyradili Španielov. Na Olympijskom štadióne Fišt išli do vedenia po krásnej strele Denisa Čeryševa, ich súper ale ešte v prvom polčase vyrovnal po hlavičke Andreja Kramariča. Po remíze v riadnom hracom čase v prvom predĺžení Chorvátov opäť hlavou poslal do vedenia Domagoj Vida. Ruský hlavný tréner Stanislav Čerčesov zareagoval poslaním do hry ešte nie úplne uzdraveného Alana Dzagojeva, ktorý v 115. minúte poslal center z priameho kopu presne na hlavu Maria Fernandesa a ten vyrovnal. O postupujúcom tak rozhodoval opäť rozstrel, v ktorom chorvátsky brankár Danijel Subašič chytil hneď prvý pokus Fedora Smolova. Hoci zaváhal aj Mateo Kovačič v druhej sérii, autor gólu Fernandes minul a Chorváti sa už nepomýlili. Mohli sa tak tešiť z prvého postupu do semifinále od roku 1998.Chorváti odohrali v ich histórii proti krajine organizátora tretí zápas a uspeli až na tretí pokus. V roku 1998 ich vyradili v semifinále Francúzi, v otváracom zápase MS 2014 ich Brazília pokorila 3:1.citovala agentúra DPA trénera Chorvátov Zlatka Daliča.povedal chorvátsky špílmacher Luka Modrič.Posledným tímom na MS, ktorý uspel v dvoch jedenástkových rozstreloch za sebou bola v roku 1990 Argentína. V tom čase obhajca vo štvrťfinále takto vyradil už neexistujúcu Juhosláviu a v semifinále potom aj organizátora z Talianska.Keď sa drviváväčšina z 44.287 divákov na štadióne spamätala z jedenástok, zahrnula Rusov obrovským aplauzom a povzbudzovaním. Tri týždne si ruskí fanúšikovia naplno užívali šampionát, tancovali, popíjali a oslavovali nečakaný úspech ich hrdinov. Rusi mali najhorší ranking z účastníkov, v rebríčku FIFA im patrilo až 70. miesto. Mnohí im neverili, na MS vyhrali zápas naposledy v roku 2002, o šanci atakovať vyrovnanie semifinále z roku 1966 sa fanúšikom ani nesnívalo. Ale Čerčesovov výber zanechal viac ako solídny dojem.Tréner Rusov v pozápasovom hodnotení použil vojenské metafory:citovala agentúra AP Čerčesova, ktorému hneď po zápase telefonoval prezident Vladimir Putin a radil mu už sa pozerať do budúcnosti. V podobnom duchu sa vyjadril aj Čeryšev z FC Villarreal:Chorváti sa v semifinále stretnú s Anglickom, ktoré vyradilo po výhre 2:0 Švédov. Hrať sa bude v stredu 11. júla v moskovských Lužnikách (20.00 SELČ). V druhom semifinále sa o deň skôr v Petrohrade stretnú Francúzi s Belgičanmi.