Zlatko Dalič zostáva na lavičke chorvátskeho národného tímu. Splnil všetky ciele a stále mu nechýba vášeň

18.3.2023 (SITA.sk) - Zlatko Dalič priviedol futbalovú reprezentáciu k medailám na ostatných dvoch svetových šampionátoch a šancu na to bude mať aj na ďalších majstrovstvách sveta.Skúsený 56-ročný tréner totiž podpísal nový kontrakt s vedením Chorvátskeho futbalového zväzu (HNS) až do roku 2026. Práve v lete 2026 sa uskutočnia MS, ktoré budú hostiť USA, Kanada a Mexiko.Pod taktovkou Daliča získali Chorváti na MS 2018 v Rusku striebro a vlani v v Katare bronz. "Bez ohľadu na to, že sme už dosiahli úžasné úspechy, mám veľkú vášeň a ambíciu pokračovať v spolupráci s výberom Chorvátska," vyhlásil Dalič, cituje ho web chorvátskeho periodika Sportske Novosti.Pri kormidle chorvátskeho výberu je od októbra 2017, na uvedenom poste nahradil Anteho Čačiča.O predĺžení spolupráce informoval šéf chorvátskeho futbalu Marijan Kustič. "Zlatko Dalič za týchto päť a pol roka splnil absolútne všetky ciele, ktoré sme stanovili. Zároveň sa podpísal pod dva veľkolepé úspechy na majstrovstvách sveta v Rusku a Katare, kde priviedol Chorvátsko k strieborným a bronzovým medailám, čím sa stal našim najúspešnejším trénerom v histórii. Preto som nesmierne rád, že sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce, ktorá bola doteraz absolútne brilantná," vyhlásil Kustič."Rovnako ako doteraz, Zlatko a národný tím budú mať od zväzu maximálnu podporu vo svojej práci a hlboko verím, že s ním na čele budeme naďalej tešiť chorvátskych fanúšikov po celom svete," dodal.Zlatko Dalič sa poďakoval zväzu za prejavenú dôveru. "Ďakujem aj za podporu, ktorú mám pri práci s národným tímom. Veľakrát som poukázal na to, že táto práca je najväčšou cťou a najväčším potešením, ktoré môžem mať ako tréner. Veľmi sa teším na budúcnosť s chorvátskou reprezentáciou. Bez ohľadu na to, že sme už dosiahli úžasné úspechy, mám veľkú vášeň a ambíciu pokračovať v spolupráci s výberom Chorvátska. Pred sebou teraz máme ďalšie veľké výzvy,“ uviedol Dalič prostredníctvom tlačovej správy HNS.Úspešný kormidelník načrtol aj spomenuté ciele. "V júni sa pokúsime vyhrať Ligu národov a budúce leto chceme byť súčasťou veľkolepého Eura v Nemecku - bolo by splneným snom hrať na vrcholnom podujatí pred desiatkami tisíc našich fanúšikov. Baví ma práca s našimi hráčmi. Neviem si predstaviť krajšiu a čestnejšiu prácu ako vedenie chorvátskeho národného tímu,“ dodal Dalič.V boji o ME 2024 sú Chorváti súčasťou kvalifikačnej D-skupiny po boku výberov Walesu, Arménska, Turecka a Lotyšska.