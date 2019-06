Zlato do 76 kg pre Bielorusku Marzaljukovú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 28. júna (TASR) - Na II. európskych hrách v Minsku zvíťazila v zápasení vo váhovej kategórii do 76 kilogramov domáca reprezentantka Vasilisa Marzaljuková, ktorá si vo finále poradila s Nemkou Francy Rädeltovou. Bronz získali Nórka Iselin Solheimová a Epp Mäeová z Estónska.Vo váhe do 62 kg triumfovala Ukrajinka Julia Tkačová, keď vo finále zdolala Elmiru Gambarovú z Azerbajdžanu. Bronz si vybojovali Maria Kuznecovová z Ruska a Rumunka Kriszta Inczeová.Zlato do 57 kilogramov získala domáca Irina Kuračkinová. Striebro získala Bulharka Mimi Christovová, a bronz si vybojovali Aľona Kolesnikovová z Azerbajdžanu a Anastacia Nichitovová z Moldavska.Vo váhovej kategórii do 50 kg si zlato pripísala Azerbajdžanka Maria Stadnikovová, striebro Ukrajinka Oksana Livačová a bronz získali Miglena Seliškaová z Bulharska a Evin Demirhanová z Turecka.