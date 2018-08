Zlato na ME atlétov pre Abdouniho, Asher-Smithovú, Haratyka a Hughesa

Francúz Morad Amdouni sa raduje zo zisku zlata vo finále behu mužov na 10.000 m na 24. majstrovstvách Európy atlétov v Berlíne 7. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky:



muži



100 m: 1. Zharnel Hughes 9,95, 2. Reece Prescod (obaja V. Brit.) 9,96, 3. Jak Ali Harvey (Tur.) 10,01, 4. Chijindu Ujah (V. Brit.) 10,06, 5. Filippo Tortu (Tal.) 10,08, 6. Churandy Martina (Hol.) 10,16



10.000 m: 1. Morhad Amdouni (Fr.) 28:11,22, 2. Bashir Abdi (Bel.) 28:11,76, 3. Yemaneberhan Crippa (Tal.) 28:12,15, 4. Adel Mechaal (Šp.) 28:13,78, 5. Andy Vernon (V. Brit.) 28:16,90, 6. Soufiane Bouchikhi (Belg.) 28:19,04



guľa: 1. Michal Haratyk 21,72, 2. Konrad Bukowiecki (obaja Poľ.) 21,66, 3. David Storl (Nem.) 21,41, 4. Tomáš Staněk (ČR) 21,16, 5. Aleksandr Lesnoj (ANA) 21,04, 6. Bob Bertemes (Lux.) 21,00



ženy



100 m: 1. Dina Asher-Smithová (V. Brit.) 10,85, 2. Gina Lückenkemperová (Nem.) 10,98, 3. Dafne Schippersová (Hol.) 10,99, 4. Mujinga Kambundjiová (Švaj.) 11,05, 5. Jamile Samuelová (Hol.) 11,14, 6. Imani Lansiquotová (V. Brit.) 11,14.

Berlín 7. augusta (TASR) - Zlaté medaily si v utorňajšom berlínskom večere na ME atlétov vybojovali v behu na 10.000 m Francúz Morhad Amdouni, na stovke Briti Dina Asher-Smithová a Zharnel Hughes, v guli Poliak Michal Haratyk.S tromi zlatými medailami na predchádzajúcich ME bol obhajca titulu Turek Arikan najväčší favorit v behu na 10.000 m, no patrili k nim aj jeho ďalší naturalizovaní krajania Özbilen i Kaya. Kenskú vytrvalostnú školu však nepatrne potvrdil jedine Özbilen, ktorý dlho udával tempo, Arikan i Kaya dokonca svoje úsilie predčasne vzdali rovnako ako sezónna jednotka Nemec Ringer. Vo finiši päťčlennej skupiny bol najaktívnejší najskôr Belgičan Abdi, no neodrazil Amdouniho nápor v záverečnej rovinke.Vo vrhu guľou dosiahlo Poľsko ďalšie double dňa. Po kladivároch vládli v kruhu tabuľková jednotka Michal Haratyk s 21,72 a Konrad Bukowiecki 21,66, až tretí skončil obhajca zlata Nemec David Storl 21,41. Séria Haratyka, ktorý bol pred dvoma rokmi na ME v Amsterdame druhý: 20,94 - 21,72 - x - 21,50 - x - 21,66.Pred finále stovky mužov a žien boli karty čiastočne rozdané. V semifinále zabehol Francúz Vicaut rekord šampionátov 9,97, no Brit Hughes a Turek Harvey za ním príliš nezaostali a vo finále sa očakávala veľká tlačenica na cieľovej páske. Šok nastal už pred štartom finále, keď Vicaut nenastúpil a 4. dráha zívala prázdnotou.Cieľová kamera musela rozlúštiť, kto bol vlastne prvý. Najviac sa radoval v rekorde šampionátu 9,95 Hughes, a aj jeho strieborný krajan Reece Prescod (9,96), menej už tretí Turek Jak Ali Harvey (10,01).Semifinále stovky s ľahkosťou najrýchlejšie zvládla Britka Asher-Smithová (10,93), hneď za ňou Nemka Gina Lückenkemperová v európskom rekorde kategórie do 23 rokov 10,98. Otázka znela, ako si s pozíciou obhajkyne titulu poradí vo finále Holanďanka Schippersová. Ženská stovka nakoniec nechala vyniknúť vo vyrovnanom svetovom výkone roka 10,85 Asher-Smithovú, ktorá bude v Berlíne obhajovať ešte zlato na dvojstovke. Nemci sa radovali pri striebre Lückenkemperovej s rovnakým časom ako v semifinále 10,98 a bronz patril obhajkyni titulu Schippersovej so sezónnym maximom 10,99.