Zlato na MS v džude získal Fonseca a Malongová

Tokio 30. augusta (TASR) - Majstrom sveta v džude v druhej najťažšej kategórii do 100 kg sa stal v piatok v Tokiu Portugalčan Jorge Fonseca. Vo finálovom súboji zdolal Rusa Nijaza Iliasova, keď už v prvej minúte získal wazaari a náskok si postrážil. Po striebre na OH v Riu získal premiérové zlato. Bronzové kovy si odniesli Japonec Aaron Wolf a Holanďan Michael Korrel.Krst ohňom zažil na vrcholnom podujatí slovenský reprezentant Márius Fízeľ. Už v 1. kole mu žreb prisúdil neskôr strieborného Iliasova. Vekom ešte junior s ním vydržal bojovať minútu a 36 sekúnd. Po 57 sekundách predviedol Rus úspešnú techniku tewaza - sumiotoši. V druhej minúte dostal Slováka do zámku na tatami a keďže už mal na konte wazaari, stačilo mu k ipponu a ukončeniu zápasu udržať ho 10 sekúnd.Zlato v ženskej kategórii do 78 kg vybojovala Francúzka Madelaine Malongová. Vo finále proti Japonke Šori Hamadovej mala jasnú prevahu, keď najprv získala wazaari a v tretej minúte aj ippon. Tretiu priečku obsadili zhodne Mayra Aguiarová z Brazílie a Loriana Kuková z Kosova.Majstrovstvá sveta v džude v Tokiu - výsledky:Muži - do 100 kg, finále: Jorge Fonseca (Port.) - Nijaz Iliasov (Rus.) na wazaariO 3. miesto: Aaron Wolf (Jap.) - Elmar Gasimov (Azer.) na wazaari, Michael Korrel (Hol.) - Čo Ku-ham (Kór. rep.) na wazaari1. kolo: Nijaz Iliasov (Rus.) - Márius FÍZEĽ (SR) na ipponŽeny - do 78 kg, finále: Madelaine Malongová (Fr.) - Šori Hamadová (Jap.) na ipponO 3. miesto: Mayra Aguiarová (Braz.) - Patricia Sampaiová (Port.) na ippon, Loriana Kuková (Kosovo) - Klara Apotekarová (Slovin.)tt ny