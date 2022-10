Zlatú loptu získal Benzema, najlepším útočníkom je Lewandowski a klubom roka sa prekvapujúci nestal Real Madrid

„Pomocník“ Cristiana Ronalda

Splnený detský sen

Ďalšie ocenenia

18.10.2022 (Webnoviny.sk) - Útočník španielskeho futbalového klubu Real Madrid Karim Benzema si v pondelok večer v Paríži prevzal premiérovú Zlatú loptu v kariére.Skúsený útočník, ktorý v decembri oslávi 35. narodeniny, dostal túto individuálnu poctu za výkony v uplynulej sezóne 2021/2022, v ktorej 44 gólmi a 15 asistenciami pomohol „bielemu baletu“ k zisku troch trofejí, vrátane triumfu v La Lige a rekordnému 14. víťazstvu v Lige majstrov.Benzema sa vo veku 34 rokov stal najstarším víťazom Zlatej lopty od roku 1956, keď túto trofej udelili po prvý raz a jej držiteľom sa vtedy stal Stanley Matthews. „Vek je pre mňa len číslo. Niektorí hrajú až do neskoršieho veku a ja mám stále túto horúcu túžbu. Poháňa ma to vpred a drží ma v tom, aby som nikdy nepoľavil," povedal Benzema.Rodák z Lyonu bol v Madride dlhé roky „pomocníkom“ Cristiana Ronalda, no po odchode Portugalčana v roku 2018 sa postupne vyšvihol na nenahraditeľného kanoniera a kapitána mužstva. Benzema sa stal piatym Francúzom, ktorý vyhral Zlatú loptu. Pred ním to dokázal Raymond Kopa, Michel Platini , Jean-Pierre Papin a Zinedine Zidane Francúz v tohtoročnej Zlatej lopte triumfoval pred Senegalčanom Sadiom Maném , ktorý v lete prestúpil z anglického FC Liverpool do nemeckého Bayernu Mníchov a belgickým „špílmachrom“ iného anglického tímu Manchester City Kevinom De Bruynom „Som naozaj hrdý, je za tým veľa práce a predstavuje to pre mňa splnený detský sen," dodal Benzema, ktorý zosadil z trónu vlaňajšieho šampióna Lionela Messiho . Argentínčan sa tento rok nevošiel do elitnej tridsiadky a jeho dlhoročný rival Cristiano Ronaldo obsadil 20. miesto.Zlatú loptu v tomto roku premiérovo udelili na základe úspechov z predchádzajúcej sezóny. Predtým bola udeľovaná podľa výkonov v rámci kalendárneho roka. Toto ocenenie udeľuje magazín France Football už 66 rokov. Ženskú trofej vytvorili v roku 2018. V roku 2020 však boli obe zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu V spomenutej ženskej kategórii dostala Zlatú loptu španielska hráčka Alexia Putellasová z FC Barcelona. Katalánskému klubu počas galavečera spravila radosť i pocta pre najlepšieho mladého hráča, ktorú dostal záložník Gavi. Najlepším brankárom sa stal Belgičan v drese Realu Madrid Thibaut Courtois Útočníkom roka bol Poliak Robert Lewandowski FC Barcelona , ktorý však uplynulú sezónu odohral v Bayerne Mníchov . Klubom roka sa prekvapujúco nestal Real Madrid , ale anglický Manchester City