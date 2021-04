Zlatý Bažant 0,0% mieri do Tokia: podporí Slovenský olympijský tím a poteší fanúšikov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2021 (Webnoviny.sk) -Zlatý Bažant 0,0% v rámci partnerstva so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) podporí olympijský tím na ceste do Tokia. Okrem toho nezabúda ani na priaznivcov hier olympiády a športu, ktorí sa vďaka projektu Pripravení na Tokio môžu tešiť na bohatý program. Hry XXXII. olympiády sa uskutočnia v Tokiu v náhradnom termíne od 23. júla do 8. augusta 2021, keďže Medzinárodný olympijský výbor po dohode s organizátormi ich vlani preložil pre nepriaznivú pandemickú situáciu vo svete.V itinerári projektu Pripravení na Tokio je naplánovaných niekoľko sprievodných aktivít a podujatí. Pred začiatkom olympijských hier sa uskutoční Beh Olympijských Farieb v Bratislave a v čase trvania podujatia v Tokiu sa bude konať Olympijský festival v komplexe x-bionic sphere v Šamoríne. Jeho súčasťou budú priame prenosy v televízii a rozmanitý zábavný program pre všetkých návštevníkov a olympijských nadšencov.Zlatý Bažant 0,0% zároveň tomuto športovému sviatku prispôsobil aj svoju komunikáciu a plánované aktivity, v ktorých bude spolupracovať aj so samotnými olympionikmi. "Olympijské hry predstavujú najväčšie športové podujatie tohto roku, ktoré prináša neopísateľnú atmosféru a množstvo nezabudnuteľných emócií. Sme veľmi radi, že môžeme slovenských športovcov sprevádzať na ich ceste do Tokia a byť súčasťou splnených olympijských snov," povedal Peter Nikodem, senior brand manažér značky Zlatý Bažant 0,0%. Pripomenul, že komunikácia sa bude niesť v olympijskom duchu. "Naše TV spoty, ako aj komunikácia na sociálnych sieťach bude mať športový charakter. Diváci môžu už v týchto dňoch vidieť v televízii olympijské spoty, v ktorých tiež predstavujeme tohtoročné ovocné novinky z portfólia radlerov v dvoch nových produktových radoch Svieži a Extra Svieži. Spotrebitelia sa neskôr môžu tešiť na Veľkú letnú súťaž, v ktorej rozdáme viac ako 500 cien a odovzdáme hlavnú výhru - automobil Toyota RAV4 Hybrid," dodal P. Nikodem.Značka Zlatý Bažant Radler využije v kampani, ktorá potrvá do konca leta, mix komunikačných nástrojov – TV, sociálne siete, OOH.