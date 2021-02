Zlatý glóbus vyvrcholí na konci februára, nomináciám vládnu Mank a Koruna

Zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách 78. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus vládne životopisná dráma Mank so šiestimi nomináciami.

Snímka v réžii Davida Finchera sa uchádza o trofeje v kategóriách Najlepší film - dráma, Najlepší mužský herecký výkon vo filme - dráme (Gary Oldman), Najlepšia filmová réžia (Fincher), Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Amanda Seyfried), Najlepšia pôvodná filmová hudba a Najlepší filmový scenár.

O ten sa postaral režisérov otec Jack Fincher ešte predtým, ako v roku 2003 zomrel.

3.2.2021 -

FILMY

Najlepší film - dráma

The Father

Mank

Krajina Nomádov

Nádejná mladá žena

Chicagský tribunál



Najlepší film - komédia alebo muzikál

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom



Najlepší mužský herecký výkon vo filme - dráme

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey - matka blues

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Tahar Rahim - The Mauritanian



Najlepší ženský herecký výkon vo filme - dráme

Viola Davis - Ma Rainey - matka blues

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby - Čriepky ženy

Frances McDormand - Krajina Nomádov

Carey Mulligan - Nádejná mladá žena



Najlepší mužský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli

Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm

James Corden - The Prom

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg - Palm Springs



Najlepší ženský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson - Music

Michelle Pfeiffer - French Exit

Rosamund Pike - Ako v bavlnke

Anya Taylor-Joy - Emma



Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Sacha Baron Cohen - Chicagský tribunál

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Jared Leto - Malé veci

Bill Murray - On the Rocks

Leslie Odom, Jr. - One Night in Miami



Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Glenn Close - Americká elégia

Olivia Colman - The Father

Jodie Foster - The Mauritanian

Amanda Seyfried - Mank

Helena Zengel - Správy zo sveta



Najlepšia filmová réžia

Emerald Fennell - Nádejná mladá žena

David Fincher - Mank

Regina King - One Night in Miami

Aaron Sorkin - Chicagský tribunál

Chloé Zhao - Krajina Nomádov



Najlepší filmový scenár

Emerald Fennell - Nádejná mladá žena

Jack Fincher - Mank

Aaron Sorkin - Chicagský tribunál

Christopher Hampton a Florian Zeller - The Father

Chloé Zhao - Krajina Nomádov



Najlepšia pôvodná filmová hudba

Alexandre Desplat - Polnočné nebo

Ludwig Göransson - Tenet

James Newton Howard - Správy zo sveta

Trent Reznor, Atticus Ross - Mank

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste - Duša



Najlepšia pôvodná pieseň

Fight for You - Judas and the Black Messiah

Hear My Voice - Chicagský tribunál

Is Si (Seen) - Život pred sebou

Speak Now - One Night in Miami

Tigress & Tweed - The United States vs. Billie Holiday



Najlepší animovaný film

Krúdovci: Nový vek

Vpred

Až na Mesiac

Duša

Wolfwalkers



Najlepší cudzojazyčný film

Chľast

Život pred sebou

La Llorona

Minari

Deux



TELEVÍZIA

Najlepší televízny seriál - dráma

Koruna

Lovecraftova krajina

The Mandalorian

Ozark

Ratchedová



Najlepší televízny seriál - komédia alebo muzikál

Emily in Paris

Letuška

Veľká

Schitt's Creek

Ted Lasso



Najlepší limitovaný seriál, antológia alebo televízny film

Normálni ľudia

Dámsky gambit

Sekerka

Mala si to vedieť

Neortodoxní



Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme

Jason Bateman - Ozark

Josh O'Connor - Koruna

Bob Odenkirk - Volajte Saulovi

Al Pacino - Hunters

Matthew Rhys - Perry Mason



Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme

Olivia Colman - Koruna

Jodie Comer - Na muške

Emma Corrin - Koruna

Laura Linney - Ozark

Sarah Paulson - Ratchedová



Najlepší mužský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli

Don Cheadle - Čierny pondelok

Nicholas Hoult - Veľká

Eugene Levy - Schitt's Creek

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Ramy Youssef - Ramy



Najlepší ženský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli

Lily Collins - Emily in Paris

Kaley Cuoco - Letuška

Elle Fanning - Veľká

Jane Levy - Zoey's Extraordinary Playlist

Catherine O'Hara - Schitt's Creek



Najlepší mužský herecký výkon v limitovanom seriáli, antológii alebo televíznom filme

Bryan Cranston - Your Honor

Jeff Daniels - The Comey Rule

Hugh Grant - Mala si to vedieť

Ethan Hawke - The Good Lord Bird

Mark Ruffalo - Bludné kruhy



Najlepší ženský herecký výkon v limitovanom seriáli, antológii alebo televíznom filme

Cate Blanchett - Mrs. America

Shira Haas - Neortodoxní

Daisy Edgar-Jones - Normálni ľudia

Nicole Kidman - Mala si to vedieť

Anya Taylor-Joy - Dámsky gambit



Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v televízii

John Boyega - Sekerka

Brendan Gleeson - The Comey Rule

Dan Levy - Schitt's Creek

Jim Parsons - Hollywood

Donald Sutherland - Mala si to vedieť



Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v televízii

Gillian Anderson - Koruna

Helena Bonham Carter - Koruna

Julia Garner - Ozark

Annie Murphy - Schitt's Creek

Cynthia Nixon - Ratchedová



O dve nominácie menej má v hre historická dráma Chicagský tribunál, ktorá rovnako ako Mank pochádza z produkcie Netflixu. Uchádza sa pritom o ceny pre najlepší film, za réžiu a scenár (Aaron Sorkin), herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Sacha Baron Cohen) a pieseň.O glóbus v kategórii dramatických filmov spolu s nimi zabojujú aj snímky The Father, Krajina Nomádov a Nádejná mladá žena. V kategórii komédií a muzikálov nominovali tituly Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Music, Palm Springs a The Prom.O cenu za filmovú réžiu sa uchádzajú Regina King (One Night in Miami), Emerald Fennell (Nádejná mladá žena), David Fincher (Mank), Aaron Sorkin (Chicagský tribunál) a Chloé Zhao (Krajina Nomádov). V scenáristickej kategórii sa zišli už spomenutí Jack Fincher a Aaron Sorkin a tiež tvorkyne Emerald Fennell a Chloé Zhao, pričom ich dopĺňa dvojica Christopher Hampton a Florian Zeller so snímkou The Father.Päticu nominovaných animovaných filmov tvoria Krúdovci: Nový vek, Vpred, Až na Mesiac, Duša a Wolfwalkers. Cenu pre najlepší cudzojazyčný film získa niektorý z pätice Chľast, Život pred sebou, La Llorona, Minari a Deux.V televíznych kategóriách získal najviac nominácií - šesť - historický seriál Koruna (2016). O cenu pre najlepší dramatický seriál zabojuje so štvoricou Lovecraftova krajina (2020), The Mandalorian (2019), Ozark (2017) a Ratchedová.Päticu seriálov nominovaných medzi komédiami alebo muzikálmi tvoria Emily in Paris (2020), Letuška (2020), Veľká (2020), Schitt's Creek (2015) a Ted Lasso (2020).V kategórii limitovaných seriálov, antológií a televíznych filmov nominovali tituly Normálni ľudia (2020), Dámsky gambit (2020), Sekerka (2020), Mala si to vedieť (2020) a Neortodoxní (2020).Spomedzi produkčných štúdií vládne nomináciám na glóbusy Netflix, ktorý si ich vyslúžil celkovo 42, z nich 22 vo filmových kategóriách a 20 v televíznych.Nominácie na ceny Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA) dnes vyhlásili herečky Sarah Jessica Parker a Taraji P. Henson. Víťazov predstavia 28. februára. Moderátorkami galavečera budú Tina Fey a Amy Poehler.