Zlatým Amosom 2019 je Petra Kubičková

Pezinok 6. mája (TASR) - Titulom Zlatý Amos 2019 sa od nedele 5. mája hrdí učiteľka prvého stupňa Petra Kubičková zo Žiliny. Putovnú cenu - kráľovské insígnie, žezlo a korunu, jej odovzdal v Dome kultúry v Pezinku, kde sa konalo finále ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska, minuloročný víťaz Ján Gáll z Košíc.V troch disciplínach súťažilo šesť pedagógov, ktorí sa do finále museli prebojovať cez regionálne kolá a semifinále. Žiakov finalistov ešte pred samotnou súťažou čakalo nahratie vtipnej videovizitky, v ktorej predstavili svojho učiteľa. Druhým súťažným kolom bola voľná disciplína – Svetoví skladatelia v rôznych žánroch. Úlohou učiteľov bolo pripraviť si so svojimi žiakmi program trvajúci dve minúty, kde hlavnú úlohu hral učiteľ. Žánre boli pre každého súťažiaceho iné a náhodne vyžrebované. Tretie kolo pozostávalo z vtipných otázok malých školákov zo Základnej školy v Kechneci.Titul Zlatá škola a odmenu tisíc eur získala Základná škola Žitavská z Bratislavy. Špeciálnu cenu zakladateľa ankety – Cenu Jána Gašperana, ktorú vyberala 13-členná detská porota, šek v hodnote tisíc eur, si z Pezinka odniesol učiteľ Jozef Matejovič.Titul Amos sympaťák získala Eva Krabáčová, o jej víťazstve rozhodovala verejnosť v internetovom hlasovaní. Organizátori udelili ocenenie aj v kategórii Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať, Naj učiteľ národnostných menšín a Učiteľ bez predsudkov.Na slávnostnom večere sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, primátor mesta Pezinok Igor Hianik a ďalší hostia.Tvárou ankety je Igor Timko zo skupiny No Name, ktorý sa každoročne ako člen poroty zúčastňuje na jej finále. V programe vystúpili aj speváčky Aneta Hollá, Veronka Rabada, Daša Kostovčík. Slávnostný galaprogram a finále moderovala Adela Vinczeová.Tento rok sa konal 13. ročník súťaže a Naj ankety o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku Zlatý Amos. Za uplynulých 12 rokov organizátori ocenili viac ako 90 učiteľov z celého Slovenska. "povedala pre TASR riaditeľka ankety Zlatý Amos Renáta Vadásyová.Hlavný organizátor ankety Zlatý Amos je OZ ADEVYK, hlavný partner je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.