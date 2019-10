Zlatým Moravciam v Dunajskej Strede neuznali gól, Ďubek: Smutné

Na archívnej snímke vpravo Tomáš Ďubek. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 21. októbra (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy dosiahli tretie ligové víťazstvo za sebou. V nedeľu pred vlastnými divákmi však mali aj šťastie. Zlaté Moravce domácim nedali nič zadarmo a v závere stretnutia siahali na vyrovnanie. V 82. minúte Gustavo Henrique Cabral de Souza trafil žŕdku, lopta sa odrazila a videozáznam ukázal, že za bránkovú čiaru. To si však hlavný rozhodca Filip Glova ani jeho asistenti nevšimli a gól neuznali.zhodnotil zápas kapitán ViOnu Tomáš Ďubek.Tridsaťdvaročného stredopoliara potešilo aspoň to, že proti favoritovi sa Zlaté Moravce prezentovali sympatickým výkonom.dodal autor jediného gólu Moraviec a dodal:Viac radosti zo svojho premiérového zásahu v sezóne mal domáci Máté Vida, ktorý otvoril skóre zápasu.svoj gólový moment stredopoliar Dunajskej Stredy.DAC nastúpil s vedomím, že v prípade víťazstva sa dotiahne na druhú Žilinu.povedal Maté Vida. Maďarský reprezentant však pripomenul, že DAC má priestor na zlepšovanie, najmä v koncovke:Kapitánsku pásku do príchodu Kalmára nosil Dominik Kružliak, podľa ktorého získali Dunajskostredčania cenné víťazstvo.uviedol Kružliak.