Zľava v PLANEO Elektro: Nakupujte o deň viac a o 40 % menej!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2020 (Webnoviny.sk) - V PLANEO Elektro pripravili špeciálnu ponuku na mesiac február! A keďže je prestupný rok, kúpiť so 40-percentnou zľavou môžete úplne všetko až do 29.2. Čo sa oplatí kúpiť?Päťdesiat predajní PLANEO Elektro po celom Slovensku čaká na vás s akciou, počas ktorej pri nákupe na splátky s 5-ročnou VIP zárukou dostanete zľavu až 40 % z ceny produktu.Exkluzívne iba v PLANEO Elektro si môžete objednať a vyskúšať vlajkovú loď Huawei - smartfóns najlepším fotoaparátom. Kým v hotovosti zaň zaplatíte 999 eur, na splátky vás vyjde iba naeur.Za zmienku stoja aj vodotesnés predinštalovanými topografickými mapami, mapami lyžiarskych stredísk v rámci EU a golfovými ihriskami. Snímajú rýchlosť, kroky a srdcovú frekvenciu na suchu aj na vode. V hotovosti 849 €, na splátkySkúsené aj začínajúce gazdinky uvítajú akčnú cenuza. Má 4 nadstavce a špeciálnu hnetaciu metlu na jemné cesto, výkonný 800 W motor a funkciu Smart Power & Energy pre optimálne otáčky. Pre ešte lepší komfort pri práci svieti do 4-litrovej antikorovej nádoby LED osvetlenie.Milovníci kávičky vedia, že najlepšia káva je z pákového kávovaru. K TOP výrobkom na našom trhu patrí austrálska značka SAGE. Ak ste doteraz po jej kávovaroch len pokukovali, teraz sa oplatí kúpiť si. Jeden z najobľúbenejších kávovarov na Slovensku má 18 nastavení hrubosti mletia, pričom kávu melie priamo do páky. Plusom je aj nerezová kanvička na mlieko s integrovaným teplomerom a 3-ročná záruka. V hotovosti by vás vyšiel na 699 €, na splátky ho máte zaAj dosluhujúcu chladničku sa teraz oplatí vymeniť. Čo tak zvoliť namiesto bielej čiernu? Kombinovanáobjemu 266/94 l s vonkajším displejom má všetko, čo má správna chladnička mať: funkcie SuperCool, SuperFreeze, dva nezávislé okruhy Double NoFrost, zásuvku na zeleninu s reguláciou vlhkosti, nulovú zónu, antibakteriálne madlo a tesnenie, možnosť otočenia dverí a dokonca funguje až do okolitej teploty do – 15 °C! V hotovosti 519 €, na splátky ibaa dostupná je aj o čosi lacnejšia biela verzia.Špeciálna akcia vo všetkých kamenných predajniach PLANEO Elektro trvá do 29. februára. Viac na www.planeo.sk Inzercia