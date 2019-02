ZľavaDňa prináša komplexné riešenie príspevku na rekreáciu

Rekreačný príspevok alebo rekreačný poukaz?

ZľavaDňa ako najväčší slovenský zľavový portál, v spolupráci so svojimi sesterskými projektami Boomer a Edumio, prináša ako jediná komplexné riešenie, ktoré má zjednodušiť život všetkým zapojeným stranám. Špecialistom na pobyty, pri ktorých sa dá uplatniť rekreačný poukaz, sa stáva portál Boomer.sk, ktorý ako jediný na Slovensku akceptuje aj karty všetkých veľkých vydavateľov rekreačných poukazov. Na ZľavaDňa môžu zákazníci využiť príspevok na rekreáciu cez daňový doklad, ktorý im vystaví zariadenie priamo na mieste. Zákazníci tak majú prístup k stovkám pobytov, z ktorých si môžu vyberať bez ohľadu na to, či im zamestnávateľ vydá rekreačný poukaz, alebo si chcú dať príspevok preplatiť cez účtovný doklad.Zamestnávateľom zase Edumio prináša jedinečný systém na jednoduchú správu účtovných dokladov ako aj celkové zastrešenie rekreačných poukazov od vydania až po výber a nákup stoviek vhodných pobytov. Hotelierom naopak zaradenie vhodných balíčkov do benefitných systémov pre zamestnancov už v tisícke firiem."Zavedenie tzv. rekreačných poukazov zvýšilo nárok nielen na zamestnávateľov, ale aj na poskytovateľov služieb. Navyše samotným zamestnancom zatiaľ nie je úplne jasné, ako môžu tento príspevok využiť," opisuje súčasný stav Martin Rakovský, CEO ZľavaDňa a Boomer. "Snažili sme sa preto nájsť spôsob, ako túto situáciu vyriešiť. V ZľavaDňa pracujeme už takmer 10 rokov s hoteliermi, zatiaľ čo náš sesterský projekt Edumio prináša vzdelávanie a benefity v takmer tisícke firiem na Slovensku. Vďaka tomu sa nám podarilo ako jediným vytvoriť unikátne riešenie, ktorým dokážeme pokryť potreby všetkých, ktorých sa rekreačný príspevok týka," dopĺňa Martin Rakovský."Obe možnosti majú svoje výhody i nevýhody, a preto sme sa pripravili na obe možnosti", hovorí Martin Rakovský. Pre zamestnancov, ktorí majú nárok na rekreačný príspevok, ale nedostali od firmy rekreačný poukaz, sa nič zásadne nemení. Na ZľavaDňa alebo Boomer.sk si vyberú z ponuky dvojnocových pobytov na Slovensku, v zariadení si vypýtajú daňový doklad a ten si nechajú preplatiť u zamestnávateľa. "Našich partnerov sme si osobne preverovali a sú pripravení vystavovať doklady v požadovanej forme. Zároveň sme vytvorili aplikáciu na vystavovanie dokladov, ktoré spĺňajú všetky zákonné požiadavky" vysvetľuje Martin Rakovský zo ZľavaDňa.Ak zamestnanec dostane od zamestnávateľa konkrétny rekreačný poukaz, musí si vybrať z ponuky zariadení, ktoré má daný vydavateľ rekreačných poukazov zazmluvnené. "Chceli sme zabezpečiť čo najväčšiu slobodu zákazníkov pri výbere pobytov a to aj v prípade rekreačných poukazov. Preto bude Boomer ako jediný portál na Slovensku akceptovať aj karty všetkých veľkých vydavateľov rekreačných poukazov. Či už teda zamestnanci dostanú v práci rekreačný poukaz, alebo to budú riešiť cez daňový doklad, majú od nás k dispozícií stovky vhodných pobytov a jednoduché uplatnenie rekreačného príspevku," uzatvára Rakovský.ZľavaDňa je od svojho vzniku v roku 2010 stabilnou jednotkou na slovenskom trhu kolektívneho nakupovania. Je súčasťou skupiny Creative Web, ktorá prevádzkuje internetové portály SlevaDne.cz, Bookio.sk, BookioPro, či Camarero. Obrat skupiny dosiahol v roku 2017 20 mil. EUR. Portál ZľavaDňa bol v roku 2013 zaradený do rebríčka najrýchlejšie rastúcich technologických firiem v strednej Európe zostavovaný medzinárodnou spoločnosťou Deloitte. V roku 2014 získala ZľavaDňa cenu Ministra hospodárstva SR za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh a v minulom roku po druhýkrát ocenenie Slovak SuperBrands 2017.