Zlepšenie systému kontrol sociálnych služieb rieši novela zákona

Mária Patakyová, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 27. júna (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) sa s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou dohodli na bližšej špecifikácii ustanovenia v zákone o sociálnych službách, ktorý upravuje kompetencie kontroly. TASR to potvrdil hovorca MPSVaR Michal Stuška, ktorý reagoval na informácie, ktoré zazneli pri štvrtkovej prezentácii prieskumu, zameraného na úroveň kontroly v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov.uviedol Stuška.Samotné ministerstvo má od septembra 2019 okrem výkonu dohľadu vykonávať pripravované systémové hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.vysvetlil hovorca.Poukázal tiež na to, že minister Richter požiadal ešte minulé leto predsedov VÚC o zintenzívnenie kontrolných činností i personálne posilnenie odborov výkonu kontroly v zariadeniach sociálnych služieb na území jednotlivých krajov.dodal Stuška.Podľa ministerstva je pri kontrole dodržiavania ľudských práv v rámci poskytovania sociálnych služieb naďalej veľmi dôležitá kontrolná činnosť samotných zriaďovateľov, ktorí majú efektívne možnosti zistiť pochybenia a primerane na ne reagovať. Rovnako je nezastupiteľná úloha samosprávnych krajov, ktoré ako jediný registračný orgán majú kontrolnú pôsobnosť vo vzťahu ku všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, a to všetkých druhov sociálnych služieb i typov zariadení na to určených.Verejná ochrankyňa práv na štvrtkovej tlačovej konferencii poukázala na to, že počet kontrol poskytovania sociálnych služieb je vzhľadom na počet zariadení neprimerane nízky. Vychádzala pritom zo zistení prieskumu zameraného na úroveň kontroly dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov, ktorý jej úrad vykonal v rokoch 2017 a 2018.Okrem nízkej frekvencie kontrolnej činnosti je podľa zistení problémom i kompetenčná nejednoznačnosť pri stanovení právomoci kontrolných orgánov, ktorými môžu byť viaceré inštitúcie. Problémom je tiež samotný charakter kontrol.zdôraznila Patakyová.