Zlodej sa trikrát vlámal do tej istej chatky, ulakomil sa na televízor s pivami

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Dvojročný pobyt za mrežami hrozí 36-ročnému Trenčanovi za opakované vlámanie do jednej z trenčianskych chatiek. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, muž z tej istej chatky kradol rôzne veci spolu trikrát.Podľa polície mal pri prvom vlámaní odcudziť televízor a prenosnú anténu. „Následne na druhý deň v ranných hodinách sa mal vlámať do tej istej chatky znova, pričom mal odcudziť pivá a diaľkový ovládač od televízora. Tretíkrát sa mal vlámať opäť do tej istej chatky a odcudziť spolu s ďalšími pivami aj powerbanku. Majiteľovi bola spôsobená celková škoda vo výške 419 eur," uviedla k prípadu polícia.Trenčianski kriminalisti na základe operatívnych informácií v krátkom čase vypátrali páchateľa. Muž už čelí obvineniu z prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci.