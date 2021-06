Zlomatka v novej inscenácii DJP bojuje s inakosťou svojho syna

Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) uvedie v piatok premiéru inscenácie Zlomatka. K jej naštudovaniu DJP prizvalo hosťujúcu maďarskú režisérku a herečku Eniko Eszényi a tím jej spolupracovníkov. Inscenácia vznikala počas jej mesačného pobytu v Trnave.

„V DJP som našla vynikajúci súbor, s ktorým sa mi veľmi dobre spolupracovalo. Som vďačná za túto možnosť tvoriť s hercami,“ povedala Eszényi pre TASR. Do komornej inscenácie, ktorá hovorí o dôsledku coming outu – priznania sa mladého muža k homosexualite na ústrednú dvojicu matka – syn, obsadila Tatianu Kulíškovú a hosťujúceho Matúša Beniaka. „S Táňou Kulíškovou sa poznáme, je to veľká herečka, dokonca ma aj dabovala v jednom televíznom filme, o Matúšovi Beniakovi som vedela z jeho účinkovania v Slovenskom národnom divadle, je to podľa mňa jeden z najtalentovanejších hercov svojej generácie,“ povedala režisérka. Obsadenie doplnili Ingrida Baginová v úlohe prostitútky a Braňo Mosný ako partner syna.

Hru napísal taliansky dramatik a scenárista Mario Geraldi, do slovenčiny ju preložila Miroslava Vallová. Autor v nej nedal jednoznačnú odpoveď na otázku, ako, kedy, komu a či vôbec hovoriť o svojej orientácii, lebo syn v tejto hre naráža na prenesmiernu materinskú lásku, ktorá nijako nepripúšťa synovu inakosť a robí všetko pre to, aby ho z nej „vyliečila“. „Je dôležité, aby sa o téme homosexuality rozprávalo a je veľmi dôležité aj to, že trnavské divadlo hru do repertoára zaradilo,“ doplnila režisérka. Povzbudili ju prvé ohlasy počas štvrtkových predpremiér. „Na prvej boli starší ľudia, na druhej tiež mladší, myslím, že obe skupiny inscenáciu prijali dobre,“ povedala Eszényi.



Režisérka si svoj tvorivý tím zostavila z maďarských umelcov - hudobníka Davida Mestera, scénografa Csabu Csíkiho a kostýmovej výtvarníčky Zsuzsanny Kiss. Dramaturgiu mala Lucia Mihálová. Zastupujúci riaditeľ DJP Juraj Bielik označil spoluprácu za doteraz najvýznamnejší medzinárodný projekt DJP.