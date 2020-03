Zloženie vlády bude známe v najbližších dňoch, podľa Matoviča sú rokovania pred finále

Kandidát na post ministra dopravy

Rokovania o vytvorení novej vlády

9.3.2020 - Podoba novej vlády by mala byť známa v najbližších dňoch. Vyhlásil to budúci premiér Igor Matovič (OĽaNO), keď prichádzal na rokovanie ekonomických expertov o zámere strany Sme rodina postaviť 25-tisíc štátnych nájomných bytov do Národnej banky Slovenska.„Je dohodnuté veľmi veľa, sme pred finále,“ uviedol Matovič. Dodal, že číta v médiách rôzne zaručené informácie o zložení budúcej vlády a „tak polovica je pravdivá“.Podľa Matoviča treba dohodnúť ešte „nejaké kompetencie jednotlivých ministerstiev". Odmietol povedať, či sa napríklad niektoré z existujúcich ministerstiev rozčlení na dve.Jedným z kandidátov na post ministra dopravy má byť expert Sme rodina Štefan Holý. Časti koalície prekážajú medializované informácie, že Holý má blízko k podnikateľovi Vladimírovi Poórovi. Ten sa v minulosti politicky angažoval v HZDS a spomína sa, že bol v pozadí strany Smer-sociálna demokracia.Holý je zároveň odborníkom Sme rodina, ktorý obhajuje výstavbu nájomných bytov. Viacerí politici koalície tvrdia, že by to viedlo k zadlžovaniu štátu.„O tom je toto stretnutie. Od začiatku ako sme vedeli, že niekto ho spochybňuje, tak cez médiá som to neriešil. Ekonomická elita ho dnes bombarduje argumentami a musí to ustáť,“ komentoval Matovič stretnutie odborníkov v budove Národnej banky Slovenska.Keď Holý toto stretnutie podľa Matoviča neustojí, bude sa hľadať iná cesta financovania nájomných bytov.O vytvorení vládnej koalície rokujú štyri politické subjekty, vládne posty by si mali podeliť v pomere osem Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), tri Sme rodina, dva Sloboda a solidarita (SaS) a dva Za ľudí. Matovič povedal, že „plus-mínus“ sa tohto pomeru nová koalícia drží.