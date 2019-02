Žlté vesty si uctili členov zranených v zrážkach s políciou

Na archívnej snímke demonštranti so žltými vestami pochodujú počas demonštrácie v Lille 5. januára 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 2. februára (TASR) - Prívrženci hnutia tzv. žltých viest v sobotu opäť vyšli do ulíc s cieľom pokračovať v nátlaku na francúzsku vládu prezidenta Emmanuela Macrona a dôrazne upozorniť na množstvo ľudí zranených políciou počas demonštrácií, uviedla agentúra AP.Viacero protestných zhromaždení sa konalo už 12. sobotu za sebou v Paríži a v ďalších mestách s cieľom odsúdiť opatrenia prezidenta Macrona v oblasti hospodárstva, ktoré podľa demonštrantov uprednostňujú bohatšie vrstvy obyvateľstva. Protesty sa konajú pravidelne každý víkend od 17. novembra minulého roka.V Paríži vypukli v sobotu potýčky medzi protestujúcimi a políciou v okolí Námestia Republiky severozápadne od centra mesta. Tisícky demonštrantov vzdali úctu príslušníkom hnutia žltých viest, ktorí počas zrážok s políciou utrpeli zranenia. Cieľom pocty malo byť podľa AP zjednotiť rozdielne prúdy v členskej základni hnutia.Niektoré skupiny príslušníkov žltých viest oznámili, že sú pripravené predstaviť kandidátov do májových volieb do Európskeho parlamentu; zatiaľ čo iné trvajú na tom, že hnutie má ostať nepolitické.Podľa informácií vlády počas protestov od ich začiatku 17. novembra utrpelo zranenia okolo 2000 ľudí. Desať ľudí prišlo o život pri dopravných nehodách súvisiacich s demonštráciami.