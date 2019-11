Žlté vesty v Paríži obsadili obchodný dom Galeries Lafayette

foto z archívu. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Paríž 17. novembra (TASR) - Vedenie obchodného domu Galeries Lafayette v parížskej štvrti Opéra nariadilo v nedeľu popoludní evakuáciu svojich návštevníkov a zamestnancov. Dôvodom bola krátka protestná akcia, ktorú tam usporiadala skupina sympatizantov protivládneho hnutia "žlté vesty", informovala agentúra AFP.Žlté vesty prenikli na tretie podlažie obchodného domu, hádzali odtiaľ konfety a pod kupolou budovy rozvinuli transparent s nápisomVykrikovali tiež slogany proti prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, ktorého politiku a reformy odmietajú. Na oslavu prvého výročia vzniku svojho hnutia spievali aj tradičnú narodeninovú pieseň a skandovali i svoj slogan, ktorým kritizujú konzumný prístup v živote i v politike.Ako informovali francúzske médiá, akcia žltých viest v tomto "chráme konzumu" trvala len niekoľko minút.Podľa spravodajského portálu 20minutes.fr bezpečnostná služba demonštrantov pomerne rýchlo spacifikovala a vyviedla z budovy, z ktorej medzičasom evakuovali aj zákazníkov a personál."Žlté vesty" si tento víkend pripomínajú prvé výročie vzniku svojho hnutia, ktoré bolo spočiatku protestom proti zámeru vlády zvýšiť od januára tohto roku dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny palív nezvýšila, ale protestujúci prišli s ďalšími požiadavkami vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.Kým do prvej série demonštrácií a blokád ciest sa 17. novembra 2018 v celom Francúzsku zapojilo asi 282.000 ľudí, postupne ich počet klesal, pričom na akciách počas posledných víkendov sa v celej krajine zúčastnilo len niekoľko tisíc ľudí.Podľa francúzskeho ministerstva vnútra v sobotu vyšlo do ulíc francúzskych obcí a miest či na blokády kruhových objazdov 28.000 ľudí, z nich 4700 demonštrovalo v Paríži. Žlté vesty uviedli vyššiu bilanciu - 44.000 účastníkov.Podobne ako počas minulých protestov aj tie sobotné sprevádzali potýčky s policajtmi i hasičmi a vandalizmus v podobe ničenia mestského mobiliáru, podpaľovania barikád a prevracania či poškodzovania áut.Dejiskom najväčších násilností boli v sobotu dve parížske námestia - Place d'Italie a Place de la Bastille -, kde sa k žltým vestách pridali aj ultraľavicoví radikáli a maskovaní výtržníci z hnutia Black Blocs.Pre narušenie verejného poriadku, výtržnosti a ničenie majetku bolo v sobotu na rôznych miestach Francúzska zadržaných 264 ľudí, z toho 173 v Paríži. Parížska prokuratúra v nedeľu uviedla, že o 10.00 h SEČ bolo vo väzbe ešte stále 155 zadržaných osôb, a to vrátane ôsmich maloletých.Žlté vesty oznámili, že ich najbližšou veľkou akciou bude spojenie sa s odborármi, ktorí majú na 5. decembra naplánovaný celoštátny štrajk proti reforme dôchodkového systému. Štrajkom bude postihnutá verejná doprava, dodala AFP.