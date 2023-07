Zlučovanie domovov sociálnych služieb, Brezovička a Legnava sa spoja

Chcú zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Zlúčenie nastane začiatkom roka

1.7.2023 (SITA.sk) - V Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) bude od začiatku budúceho roka oficiálne fungovať 24 namiesto terajších 25 domovov sociálnych služieb (DSS) . Prešovskí krajskí poslanci na svojom tohtotýždňovom rokovaní zastupiteľstva totiž odsúhlasili zlúčenie DSS v Brezovičke (okres Sabinov) s DSS v Legnave (okres Stará Ľubovňa). O riaditeľku od 1. júla prišlo Centrum sociálnych služieb Slnečný dom Prešov.DSS Brezovička aj DSS Legnava sú rozpočtovými organizáciami, patriacimi do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V oboch je poskytovaná sociálna služba rovnakého druhu a formy, teda domov sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. Obe zariadenia sú od začiatku roka 2022 riadené jedným riaditeľom Jánom Tomusom.Po odchode riaditeľky DSS v Legnave do dôchodku bol práve riaditeľ DSS v Brezovičke poverený vedením DSS v Legnave, pričom 14. júna 2022 bol do funkcie riaditeľa menovaný krajským zastupiteľstvom a obe zariadenia riadi doteraz.„Uvedená aplikačná prax preukázala, že riadenie oboch zariadení je v praxi možné, efektívne vo vzťahu k zjednodušeniu logistiky procesov a manažovania činností v jednotlivých zariadeniach vo vzťahu k zvyšovaniu kvality poskytovaných sociálnych služieb v oboch zariadeniach. Samozrejme, dochádza aj k úspore v rámci platových výdavkov na jedno miesto riaditeľa,“ vysvetlil výhody zlúčenia oboch zariadení poverený vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK Viktor Guman.Zlúčením od 1. januára 2024 zanikne DSS v Brezovičke a jeho právnym nástupcom sa stane DSS v Legnave, na ktorý prechádzajú práva a povinnosti v dôsledku zlúčenia zanikajúcej rozpočtovej organizácie. DSS v Brezovičke má, ako malé zariadenie v rámci zariadení sociálnych služieb v kraji, pri aktuálnom počte 19,5 zamestnanca, kapacitu 21 prijímateľov sociálnej služby. DSS v Legnave, ktorý ako stredne veľké zariadenie zamestnáva 42 zamestnancov, disponuje kapacitou 60 prijímateľov sociálnej služby.„Chcem zdôrazniť, že týmto krokom nikoho neprepúšťame, nič nerevidujeme a neznižujeme ani počet pracovných miest či kapacity v jednotlivých zariadeniach. Skôr naopak, snažíme sa po konzultáciách s riaditeľom nastaviť organizačnú štruktúru tak, aby sme v čo najväčšej miere posilnili úseky priamej starostlivosti pre prijímateľa,“ dodal Guman. Obe zariadenia sociálnych služieb sídlia v budovách patriacich do vlastníctva PSK, ktoré spravujú.Krajskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní zároveň zobrali na vedomie informáciu o uvoľnení z funkcie a o skončení pracovného pomeru riaditeľky Centra sociálnych služieb Slnečný dom Prešov Anny Suchej k 30. júnu. Dôvodom je dosiahnutie dôchodkového veku. Predseda PSK Milan Majerský má na základe uznesenia vypísať výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa centra. Župan zároveň na plynulé zabezpečenia vedenia a nepretržitej prevádzky zariadenia poverí od začiatku júla jeho vedením vedúceho zamestnanca až do doby vymenovania riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.