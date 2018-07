ZLYHAL MU MOTOR: Lietadlo British Airways núdzovo pristálo v Baku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Baku 12. júla (TASR) - Lietadlo spoločnosti British Airways s 214 pasažiermi smerujúce z Londýna do indického Bombaja vo štvrtok núdzovo pristálo na letisku v azerbajdžanskom Baku. Píše o tom agentúra AP s tým, že pri incidente sa nikomu nič nestalo.Kapitán letu BAW199 požiadal o núdzové pristátie na medzinárodnom letisku Hejdara Alijeva v Baku po tom, ako na jeho Boeingu 777 zlyhal ľavý motor, povedali predstavitelia letiska.Lietadlo bezpečne pristálo o 06.30 h miestneho času (04.30 h SELČ). Cestujúcich previezli do tranzitnej zóny letiska a poskytli im jedlo a nápoje.Rozhodnutie odkloniť let prišlo v dôsledku, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení aerolínií.British Airways pracuje na zabezpečení nového lietadla, ktorým by sa cestujúci dostali do svojej cieľovej destinácie.