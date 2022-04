Zmasakrovaní civilisti ležali v uliciach Buče minimálne od 10. marca, zistila nemecká vláda zo satelitných snímok

Telá zavraždených a zmasakrovaných ukrajinských civilistov v Buči na predmestí ukrajinskej metropoly Kyjev ležali v uliciach minimálne od 10. marca, keď bolo mesto pod kontrolou ruských vojakov. Takéto informácie získala nemecká vláda.

6.4.2022 (Webnoviny.sk) -Jej hovorca Steffen Hebestreit v stredu novinárom v Berlíne povedal, že informácie sú založené na nekomerčných satelitných snímkach, ktoré urobili od 10. do 18. marca na Jablonskej ulici v Buči.„Dôveryhodné informácie ukazujú, že od 7. do 30. marca bolo v tejto oblasti rozmiestnených 70 ruských vojakov a bezpečnostných síl. Tí mali taktiež za úlohu vypočúvať väzňov, ktorí boli následne popravení,“ povedal.Hebestreit uviedol, že „cielené zabíjanie civilistov ruskými jednotkami je preto dôkazom toho, že ruský prezident Vladimir Putin a najvyšší armádny veliteľ prinajmenšom súhlasne akceptovali porušovanie ľudských práv a páchanie vojnových zločinov, aby dosiahli svoje ciele“.„Tvrdenia ruskej strany, že sú to zinscenované scény alebo že Rusi nie sú zodpovední za vraždy, preto neobstoja,“ dodal.