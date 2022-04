Zmeko by mal byť aj naďalej náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl, schválila to vláda

27.4.2022 (Webnoviny.sk) - Náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky by mal byť aj naďalej Daniel Zmeko . Vláda v stredu schválila návrh na jeho vymenovanie do funkcie.Zmekovi 7. mája uplynie štvorročné funkčné obdobie a vymenovanie je obmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou. Daniela Zmeka musí do funkcie vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.