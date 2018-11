Zmena klímy: globálna výzva vyžadujúca globálnu reakciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 12. novembra 2018 (WBN/PR)Dr. Lee Ying-yuanMinisterSpráva ochrany životného prostrediaÚrad federálnej vlády, R.O.C. (Taiwan)August 2018Pokračujúci rast emisií skleníkových plynov po celom svete spôsobil mimoriadne a extrémne výkyvy počasia, vlny horúčav, suchá a katastrofálne prívalové dažde. Tieto udalosti už nie sú len abstraktnými scenármi budúcnosti; dejú sa už dnes vo všetkých častiach sveta.Priemerné teploty na Taiwane za posledné dva roky boli najvyššie za posledné storočie. Od roku 2017 sa úhrn zrážok výrazne znížil, čo má vplyv na výrobu elektrickej energie na Taiwane. Tento vývoj má skutočne značné dopady a predstavuje významnú hrozbu.Podobné tendencie boli zaznamenané aj v iných častiach sveta. Počas letnej sezóny v roku 2018 zaznamenali mnohé krajiny na severnej pologuli v Európe, Ázii, Severnej Amerike a Severnej Afrike, rekordné vlny horúčav a požiare, ktoré vážne ohrozujú ľudské zdravie, poľnohospodárstvo, prírodné ekosystémy a infraštruktúru.V záujme ďalšej realizácie Parížskej dohody o zmene klímy a dosiahnutia cieľov uvedených v tejto dohode vyzval Rámcový dohovor OSN o zmene klímy aby sa subjekty z rôznych oblastí okrem realizácie dôležitých projektov, konzultácií a rokovaní zapojili aj do dialógu Talanoa. Táto výzva má za cieľ plne využiť poznatky z celého sveta pri formulovaní uskutočniteľných riešení klimatických zmien.Taiwan ako člen medzinárodného spoločenstva a v súlade s Parížskou dohodou aktívne podporuje všetky zainteresované subjekty v ich snahe výraznejšie znižiť emisie uhlíka. S týmto účelom Taiwan schválil "Zákon o znižovaní skleníkových plynov” a tiež "Management Act”, podľa ktorého boli formulované päťročné ciele na zníženie emisií skleníkových plynov. Taiwan tiež vytvoril dokument "National Climate Changes Action Guidelines” a uviedol do platnosti "Akčný plán na zníženie emisií skleníkových plynov”, ktorý sa zameriava na šesť hlavných odvetví, a to: energetiku, priemyselnú výrobu, dopravu, rezidenčný a komerčný rozvoj, poľnohospodárstvo a environmentálny manažment. Stanovením emisných stropov, podporovaním iniciatív zelenej politiky, prácou s miestnymi talentovými združeniami, podporou vzdelávania a spolupráce medzi orgánmi centrálnej a miestnej správy a medzi jednotlivými odvetviami priemyslu a tiež zapojením širokej verejnosti sa Taiwan snaží do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov na menej ako 50 % ich úrovne z roku 2005.Takmer 90 % emisií skleníkových plynov Taiwanu vyprodukovaných v priebehu jedného roka pochádza zo spaľovania palív. Vláda sa preto usiluje do roku 2025 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe energie na 20 % a podiel energie vyrobenej prostredníctvom zemného plynu na 50 %. Zároveň Taiwan postupne znižuje svoju závislosť od uhlia, zatvára staršie uhoľné elektrárne a tie ostatné vybavuje vysokoúčinnými jednotkami, ktoré spôsobujú menšie znečistenie. Vláda tiež investuje do ďalšieho zariadenia a technológií, ktoré môžu pomôcť znížiť znečistenie, a taktiež poskytuje dotácie s cieľom motivovať ľudí aby nahradili staršie autá a podporiť predaj elektromobilov. Začiatkom roka 2018 bol zmenený a doplnený Zákon o kontrole znečistenia ovzdušia v Taiwane, pričom boli prijaté prísnejšie opatrenia na obmedzenie znečistenia ovzdušia a podporu alternatívnych zdrojov energie v Taiwane.Taiwanská energetická politika je presadzovaná so zreteľom na štyri kľúčové aspekty: energetická bezpečnosť, ekologické hospodárstvo, udržateľnosť životného prostredia a sociálna spravodlivosť. Okrem toho Taiwan pracuje na Bielej knihe o energetickej transformácii a podporuje účasť a podnety verejnosti počas tohto procesu. Taktiež realizuje kľúčové akčné plány v rámci dokumentu "Energy Development Guidelines”, aby sa krajina jednoznačne posunula k trvalo udržateľnému rozvoju energie.Snaha o hospodársky rast je často realizovaná na úkor zásob prírodných zdrojov. Podľa výskumu "Global Footprint Network”, ľudská spotreba prírodných zdrojov prevyšuje schopnosť ekosystémov planéty zdroje regenerovať, a to o faktor 1,7. V roku 2018 pripadol, tzv. "hraničný deň” – deň, kedy ľudia na Zemi už spotrebovali všetky prostriedky, ktoré planéta môže za jeden rok prirodzene vyprodukovať, na 1. augusta, čo je skôr než kedykoľvek predtým.S cieľom nájsť správnu rovnováhu medzi hospodárskym rozvojom a ochranou životného prostredia podporuje Taiwan cirkulárnu ekonomiku, ktorá je súčasťou programu Five Plus Two Innovative Industries. Existuje široký medzinárodný konsenzus, že cirkulárna ekonomika zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody.V posledných dvoch desaťročiach Taiwan dosiahol značný pokrok v oblasti recyklácie a opätovného využitia zdrojov. V roku 2017 bola taiwanská miera obnovy zdrojov na úrovni 52,5 %, v tomto ukazovateli sa lepšie umiestnilo len Nemecko a Rakúsko. Miera recyklácie plastových fliaš na Taiwane v roku 2017 bola na úrovni 95 %. Zaujímavosťou je, že počas Majstrovstiev sveta vo futbale 2018 mala takmer polovica z 32 tímov dresy vyrobené z recyklovaných fliaš z Taiwanu.Taiwan plánuje naďalej posilňovať technologický výskum a vývoj inovácií, aby podporil recykláciu a budoval integrované priemyselné hodnotové reťazce. Jeho cieľom je dopracovať sa k spoločnosti s nulovým odpadom, ktorá recykluje všetko, čo sa dá recyklovať. Navyše Taiwan sa s medzinárodným spoločenstvom rád podelí o svoje technológie a skúsenosti.Posilňovaním environmentálnej udržateľnosti môžeme zabezpečiť, aby naša planéta zostala rovnako krásna a obývateľná, ako po predchádzajúce milióny rokov. Na tomto spoločnom úsilí by sa mali zúčastňovať všetky krajiny a subjekty. Taiwan ako krajina čerpajúca množstvo výhod z industrializácie je teraz plne odhodlaná hrať kľúčovú úlohu pri záchrane planéty a jej vzácnych ekosystémov. Taiwan je pripravený a ochotný zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti environmentálneho manažmentu, systémov prevencie prírodných katastrof, varovných systémov, technológií na zvýšenie energetickej účinnosti a aplikácie inovatívnych technológií.Zmena klímy je záležitosťou zachovania našej planéty a nemala by sa obmedziť len na politickú tému. Taiwan je už dlhodobo nespravodlivo ignorovaný a izolovaný systémom OSN. Toto nás však neodradilo. Naopak, zdvojnásobili sme svoje úsilie na základe našej viery v konfuciánske príslovie, že "morálny človek nikdy nebude žiť osamote; vždy bude priťahovať spoločníkov.”Taiwan sa bude naďalej profesionálnym, pragmatickým a konštruktívnym spôsobom usilovať o zmysluplnú účasť v medzinárodných organizáciách a na medzinárodných podujatiach. Zároveň si bude plniť svoje povinnosti ako člen medzinárodného spoločenstva. Nechajte Taiwan vstúpiť do sveta a nechajte svet objaviť Taiwan.