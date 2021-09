Zmena na najvyššej pozícii McDonald’s ČR a SR: novým generálnym riaditeľom je Dan Camp

O spoločnosti McDonald's Slovensko

2.9.2021 (Webnoviny.sk) -Dan Camp pôsobí v spoločnosti McDonald´s už viac ako tridsať rokov a do tejto chvíle sa sústredil na trh v Spojených štátoch. Do Čiech a na Slovensko prichádza z pozície Operations Officer v rámci novovytvoreného Long Beach Field Office-u, kde bol zodpovedný napríklad za predaj a cash flow, riadenie prevádzky, franchisingu a mal tiež na starosť partnerstvo s franšízantami prevádzkujúcimi približne 650 reštaurácií."Naozaj sa veľmi teším na to, až sa pripojím k miestnemu tímu, našim partnerským franšízantom a dodávateľom v Českej republike a na Slovensku. Prinášam veľa skúseností zo Spojených štátov a verím, že spoločne môžeme túto značku posunúť o krok ďalej. Podpora a rozvoj talentov sú pre mňa veľmi dôležité a verím, že ich tu pre ďalší vývoj spoločnosti nájdem veľa, pričom McDonald´s aj naďalej zostane silným a starostlivým partnerom pre komunity a životné prostredie," hovorí Dan Camp, nový generálny riaditeľ McDonald's pre Českú republiku a Slovensko.Počas viac ako 30 rokov v spoločnosti McDonald's pracoval Dan Camp v mnohých reštauráciách. Z radového zamestnanca sa vypracoval na viaceré supervízorské pozície až k vedeniu tímu profesorov na Univerzite Hamburger v Chicagu. Ďalej riadil pre veľké marketingové a prevádzkové projekty na pozícii Field Service Manager a Director of Operations. Viedol taktiež projektový manažmentový tím a nakoniec sa vypracoval až na pozíciu Operation Officera pre juhozápadnú časť Spojených štátov."Mal som tú možnosť, za ktorú som naozaj vďačný, zastávať a vyskúšať si v spoločnosti McDonald's veľa pozícií. Pracoval som s mnohými inšpiratívnymi ľuďmi. Teraz prechádzam z amerického trhu na trh európsky, čo prijímam ako výzvu, na ktorú som pripravený, a predovšetkým sa na ňu veľmi teším. Moja žena Nichole s dcérou sú rovnako tak nadšené, že môžu spoznávať vašu nádhernú kultúru a stať sa jej súčasťou," dopĺňa Camp.Dan Camp nastupuje na pozíciu generálneho riaditeľa McDonald's pre Českú republiku a Slovensko. Vystrieda tak Tomasza Rogacza, ktorý sa po siedmich rokoch vracia do rodného Poľska na pozíciu Senior Director Restaurant Developera, v rámci ktorej bude mať na starosti prevádzku tunajších reštaurácií siete McDonald's a ich rast v rámci lokálneho trhu.Dan Camp je ženatý a má dve deti.Spoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá reštaurácia bola otvorená v októbri v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Na Slovensku McDonald's prevádzkuje 35 reštaurácií, z ktorých je 16 v Bratislave a ostatné sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene, Žiline a na diaľničnom úseku R1 exit Beladice. Súčasťou 28 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. V minulom roku začal McDonald's na Slovensku postupne meniť a modernizovať prevádzky na reštaurácie novej generácie. V celonárodnej ankete Najzamestnávateľ za rok 2020 sa spoločnosť McDonald‘s Slovensko umiestnila na 1. mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo, a obhájila tak svoje víťazstvá z rokov 2018 a 2019. Od začiatku roka 2020 rozširuje McDonald's cez vybrané reštaurácie doručovaciu službu McDelivery.Informačný servis