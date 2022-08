Zmena paragrafu 363 nie je prioritným problémom občanov Slovenska, tvrdí Žilinka

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka tvrdí, že zmena paragrafu 363 Trestného poriadku už nie je odbornou témou, ale výlučne politickou.Prostredníctvom sociálnej siete položil otázku, či je táto zmena hlavným problémom spoločnosti. „Paragraf 363 je dlhé roky rešpektovaným účinným právnym prostriedkom nápravy porušenia zákonnosti. Skutočne dnes nie je potrebné prioritne riešiť existenčné problémy občanov Slovenska?," pýta sa Žilinka.Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák OĽaNO ) v pondelok 22. augusta na tlačovej konferencii priznal, že v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nie sú spokojní so súčasným stavom, v akom je paragraf 363 Trestného poriadku. Vetrák tvrdí, že hnutie má cieľ opäť obnoviť dôveru v právny štát. Dodal, že v koalícii sa dohodli na zmene v Trestnom zákone, týkajúcej sa paragrafu 363, ktorú by vedeli predložiť v parlamente do prvého čítania.