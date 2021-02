Zmena súdnej mapy sleduje podľa advokátov dobrý úmysel, bez širšej akceptácie však v praxi neuspeje

Potenciál sa môže premárniť

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Rozsiahla reforma, akou je navrhovaná zmena súdnej mapy, si vyžaduje potrebnú širokospektrálnu diskusiu, aby mohli byť zmeny v justícii prijaté s určitou mierou konsenzu. Ako v tlačovej správe informovala Slovenská advokátska komora (SAK) , zhodli sa na tom na spoločnom stretnutí jej predseda Viliam Karas a generálny prokurátor Maroš Žilinka Obaja sú zároveň presvedčení, že bez širšej akceptácie reforma nemá šancu na to, aby bola v praxi úspešná a premárni sa jej potenciál.v súlade s právom každého na súdnu ochranu zastupujú záujmy svojich klientov - bežných ľudí a ich prístup k spravodlivosti. Preto sa nás bytostne dotýka aj navrhovaná optimalizácia siete súdov,“ uviedol Karas s tým, že reforma podľa neho sleduje dobrý úmysel.„Ale na jeho dosiahnutie bude potrebné omnoho viac otvorenej, odbornej a vecnej diskusie naprieč právnymi profesiami.“ dodal.Podľa návrhu Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) sa má Slovensko rozdeliť do 30 obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach, a do troch obvodov odvolacích súdov.Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov, v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský a v Trnave pre západoslovenský obvod.Správne súdy by mali byť oddelené od všeobecného súdnictva a nachádzali by sa v troch obvodoch. Navrhovanými sídlami prvostupňových správnych súdov sú Nitra, Žilina a Košice. V Bratislave bude sídliť Najvyšší správny súd SR s jedným obvodom pre celé Slovensko.Viacerí sudcovia, napríklad z okresných a krajských súdov, ktoré majú byť zrušené, však vyjadrili nesúhlas s reformou.