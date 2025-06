Zmena ústavy navrhovaná Smerom je podľa prezidenta Pellegriniho zástupnou témou

1.6.2025 (SITA.sk) - Zmena Ústavy SR z dielne strany Smer-SD , ktorá má mimo iného zakotviť existenciu dvoch pohlaví, je podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho zástupnou témou. Povedal to v nedeľu v rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24 v relácii Politika 24. Prioritou by podľa prezidenta však malo byť riešenie problémov ekonomiky, spoločnosti alebo kvality života ľudí a nedostatočnej infraštruktúry.„Myslím si, že politici vedia veľmi šikovne narábať s témami tak, aby zahltili ten politický priestor a trošku odklonili pozornosť od toho, čo ľudí reálne trápi," skonštatoval Pellegrini.Prezident zároveň povedal na adresu predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), že je to skúsený politik, ktorý vie nastavovať témy. „A preto si myslím, že aj zodpovednosť za to, aké témy v politike sú preferované a prioritizované, je jeho zodpovednosť," doplnil Pellelgrini.