Zmena výpočtu dôchodku pre ľudí v druhom pilieri je v 2. čítaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 22. októbra (TASR) - Výpočet starobného dôchodku ľudí, ktorí sú zároveň v druhom pilieri, by sa mal po novom zmeniť. Navrhujú to poslanci Mosta-Híd v novele zákona o sociálnom poistení, ktorú parlament posunul do druhého čítania.Poslanci uviedli, že novelu predkladajú s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v druhom pilieri. Preto navrhujú, aby sa dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa (SP), v dôsledku účasti v druhom pilieri krátili v menšej miere ako v súčasnosti." vyčíslili poslanci. Vďaka spravodlivejšiemu kráteniu by si podľa návrhu sporitelia polepšili o 13 eur mesačne.Podľa platného zákona sa účastníkom druhého piliera znižuje starobný dôchodok z prvého piliera o určitý podiel, ktorý zodpovedá nižšiemu podielu odvodu poistného do prvého piliera. Sadzba povinných príspevkov do druhého piliera v tomto roku predstavuje 4,75 % z vymeriavacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v druhom pilieri, sa výška odvodov do prvého piliera adekvátne znižuje tak, aby odvody do prvého a druhého piliera dosahovali v súčte vždy 18 %. Po novom by sa mala započítať do výpočtu sumy štátneho dôchodku pre poistencov v druhom pilieri aj výška poistného do rezervného fondu solidarity. Podľa poslancov by to predstavovalo spravodlivejší výpočet dôchodku v pomere k zníženiu odvodov do systému sociálneho poistenia z dôvodu účasti na starobnom dôchodkovom sporení.navrhujú poslanci.