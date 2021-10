Zmena zdanenia stravného negatívne zasiahne až 300-tisíc živnostníkov, dobrý úmysel sa premenil na katastrofu

Daňovo-odvodové zaťaženie sa nezvýši

Spravodlivé pravidlá pre všetkých

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská živnostenská komora (SŽK) je sklamaná z rozhodnutia poslancov Národnej rady SR , ktorí schválili zmenu zdanenia stravného a stravných lístkov. Pôvodne dobrý úmysel zrovnoprávniť rôzne formy podpory stravovania zamestnancov sa premenil na opatrenie, ktoré negatívne zasiahne takmer každého z viac ako 300-tisíc živnostníkov.„Radikálne zníženie daňovo uznateľných nákladov na stravovanie z 5,10 eura na 2,81 eura je bezprecedentný krok, ktorý nevníma realitu v podnikateľskom prostredí, v gastro sektore a neberie do úvahy zrýchlený rast cien vo všetkých odvetviach," uviedla SŽK pre agentúru SITA.Namiesto zvýšenej podpory domácich podnikateľov a podpory zdravého stravovania zamestnancov a živnostníkov parlament podľa živnostenskej komory prijal rýchlu zmenu Zákonníka práce Schválená legislatívna zmena podľa SŽK spôsobí, že ľudia sa začnú stravovať menej zdravo a zamestnávatelia budú menej motivovaní starať sa o zdravé a vyvážené stravovanie zamestnancov.„Apelujeme na vládu a poslancov NR SR, aby prehodnotili svoje rozhodnutia a legislatívu tak, aby cieľom nebol iba zvýšený príjem pre štátny rozpočet, ale pozitívny dopad na zdravie obyvateľstva a zdravú podporu podnikateľského prostredia na Slovensku," dodala živnostenská komora.Zrovnoprávnenie gastrolístkov a finančného príspevku nie je zvyšovaním daňovo-odvodového zaťaženia. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič Daňovo-odvodový systém na Slovensku podľa neho potrebuje odstraňovať podobné deformácie, aby boli pravidlá jednoduché a spravodlivé. Odstránením rôznych daňových výnimiek, rôznych vylobovaných zvýhodnení a nastavením férových pravidiel je podľa Viskupiča možné následne uvažovať o znižovaní daňových či odvodových sadzieb.„Konečne sa podarilo nastaviť spravodlivé pravidlá, odstrániť nenáležitú zákonnú výhodu, nenáležité oslobodenie od daní a odvodov, výhodné pre gastroemitentov," povedal. Na tento stav podľa poslanca za SaS doplácali samotní zamestnanci, ale hlavne jedálne a reštaurácie.Debata o percente daňového oslobodenia pri stravnom je podľa Viskupiča legitímna. „Aktuálne Ministerstvo financií SR trvalo na pôvodnej úrovni 55 percent, ktorou podmieňovalo podporu novely," tvrdí. Upozornil na to, že popri nezdanenej sume 2,81 eura zostáva takisto nezdanený príspevok na stravné zo sociálneho fondu v akejkoľvek výške.„Väčšina zamestnávateľov prispieva na stravovanie v zákonnej výške plus príspevok zo sociálneho fondu, takíto zamestnanci neprídu o nič," povedal. Doteraz si zamestnanci podľa neho veľmi často doplácali do výšky gastrolístka zo svojej čistej, teda už zdanenej mzdy.