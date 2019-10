Zmení technológia 5G svet mobilného Internetu?

Poďme sa pozrieť na to, aké výhody alebo nevýhody prinesie a či úplne zmení svet mobilného internetu tak, ako ho poznáme.

Skôr než sa pustíme do vymenovania kladov a záporov tejto novej technológie, pozrime sa najskôr, čo to vlastne 5G sieť je.

Čo je to 5G sieť?

Väčšina odborníkov vraví, že technológiu 5G netreba vnímať iba ako ďalšiu generáciu mobilných sietí. Áno, aj cez ňu sa bude dať telefonovať alebo posielať smsky. Jej primárna úloha však spočíva v inej sfére. Prostredníctvom tejto technológie by mali komunikovať všetky zariadenia vyžadujúce pripojenie na internet. Ide teda o rôzne inteligentné domy, drony, autonómne vozidlá alebo povedzme obojky pre psa.

Takáto situácia kladie zvýšené nároky na mobilnú sieť, najmä čo sa týka rýchlosti, spoľahlivosti a pokrytia. Práve to dalo impulz na vznik 5G siete.

Aké sú výhody 5G siete?

Najväčšou výhodou 5G siete je už spomínaná rýchlosť. Tá by sa mala pohybovať až na úrovni 10 Gb/s. Vzhľadom na účel použitia tejto technológie je dôležitá aj nízka miera odozvy, ktorá by mala byť pod 10 milisekúnd. Zároveň by 5G sieť mala umožňovať pripojiť sa na jednu anténu až jednému miliónu zariadení.

Aké sú riziká 5G siete?

Podľa odborníkov a prvých testov by 5G sieť nemala mať negatívny vplyv na človeka alebo iné živé organizmy. Klamlivé informácie šíriace sa internetom sa ukázali ako nepravdivé. Na jediný problém doposiaľ upozornili len meteorológovia. Varujú pred tým, že jedna z frekvencií, v ktorej by 5G sieť mala pracovať je prakticky totožná s tou, ktorú generujú vodné pary. Používanie 5G siete by tak mohlo negatívne pôsobiť na predpovede počasia.

Porovnanie 4G a 5G siete

Rozdielov medzi 4G a 5G sieťami je viacero:

Používaná frekvencia - Kým 4G technológia používa frekvenciu pod 6 GHz, jej mladšia sestra bude využívať široké frekvenčné pásmo v závislosti od mnohých faktorov. Na miestach, kde budú kladené vysoké nároky na konektivitu, teda v mestách alebo na rôznych podujatiach sa bude používať frekvencia 24 GHz. Naopak na celoplošné pokrytie krajiny sa použije podstatne nižšia frekvencia na úrovni 1 GHz. Rýchlosť - kým klasický LTE internet dnes dosahuje rýchlosť približne 100 Mb/s, pri 5G sieti by rýchlosť mala byť už spomínaných 10 Gb/s. Pre lepšiu predstavu to znamená, že dvojhodinový film pri 5G stiahnete za 3,6 sekundy, kým v 4G by vám to zabralo 6 minút.



Pokrytie - aj tu by malo dôjsť k zásadným zmenám. Kým v súčasnosti stále nie je stopercentné pokrytie 4G, pri novšej technológií by to malo byť inak. Opäť vzhľadom na plánovaný účel 5G siete, je kompletné pokrytie krajiny prakticky nevyhnutné a podobnú filozofiu hlásia aj mobilný operátori.

5G a optický internet

Plánovaná vysoká rýchlosť 5G siete logicky vyvoláva otázku, či táto technológia nenahradí optický internet napríklad v domácnosti alebo na pracovisku. V súčasnosti však žiaden internet provider nedokáže s určitosťou povedať, či to tak bude alebo nie.

Podľa odhadov potrvá ešte niekoľko rokov, než sa 5G sieť naplno rozbehne. Potom sa pri každodennom používaní ukáže, či splní táto technológie očakávania alebo nie. Následne sa tiež ukáže, či dokáže konkurovať spoľahlivosti optického internetu.