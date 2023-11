Zmenou Žilinkovho paragrafu 363 sa budú poslanci zaoberať aj v novom volebnom období, prišlo s tým hnutie Slovensko

Obnova dôvery v právny štát

Zmenu chcú aj poslanci SaS

21.11.2023 (SITA.sk) - Aj v tomto volebnom období sa budú poslanci Národnej rady SR zaoberať zmenou paragrafu 363 Trestného poriadku. V predchádzajúcom volebnom období boli návrhy na zmenu paragrafu predkladané niekoľkokrát, avšak navrhovatelia v pléne nenašli potrebnú podporu na jeho úpravu.Tentokrát zmenu iniciovali poslanci hnutia Slovensko , strany Za ľudí Kresťanskej únie. Parlament by o nej mohol začať rokovať na nadchádzajúcej schôdzi so začiatkomPoslanci chcú úpravou zákona obnoviť dôveru v právny štát. Jeho znenie má podľa navrhovateľov zodpovedať pôvodnému zmyslu, a tiež sa má zlepšiť dodržiavanie zákazu negatívnych pokynov, ktoré sa obchádzajú práve využitím paragrafu 363.„Pôvodným zmyslom bolo poskytnúť právomoc generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutia vydané policajtom alebo prokurátorom v prípravnom konaní, ak došlo k podstatnému pochybeniu, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci. Za také nemožno považovať napr. uznesenie o vznesení obvinenia, čo patrí medzi časté prípady rozhodnutí, voči ktorým smeruje použitie paragrafu 363,“ uvádza sa v návrhu.Poslanci tvrdia, že sa tak deje aj v súvislosti s obvineniami vplyvných osôb podozrivých z korupčných trestných činov či organizovaného zločinu.Zmenu paragrafu 363 navrhujú aj poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS). Navrhujú obmedzenie niektorých oprávnení generálneho prokurátora, ktoré mu prináležia na základe spomínaného paragrafu. Podľa liberálov mu dávajú primeranú moc nad prípravným konaním.„Predložený návrh paragraf 363 neruší, ale nastavuje jeho pravidlá tak, aby čo najviac zodpovedali tomu, na aký účel bol paragraf do zákona zakotvený, teda odstraňovanie nezákonnosti v prípravnom konaní,“ uviedli v návrhu. Podľa SaS v minulosti prokurátor využíval oprávnenia vyplývajúce z paragrafu príliš obšírne, čím podľa poslancov nahrádzal rozhodovaciu právomoc súdov.