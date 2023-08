Zmeny na pohotovostiach i priemyselný park Valaliky, aj o týchto témach má v stredu rokovať vláda 

Zmeny na pohotovostiach

22.8.2023 (SITA.sk) - Vláda by mala v stredu rokovať o legislatívnom návrhu, podľa ktorého sa majú od začiatku budúceho roka skrátiť ordinačné hodiny na pohotovostiach a zvýšiť poplatky za neodôvodnené využívanie pohotovostí a urgentov v nemocniciach. Ministerstvo zdravotníctva súčasne navrhuje, aby vláda schválila návrh na zrýchlené legislatívne konanie v parlamente.Ordinačné hodiny na pohotovostiach v súčasnosti v pracovných dňoch trvajú od 16:00 do 22:00. Od začiatku budúceho roka by mali byť pohotovosti v pracovných dňoch dostupné len od 16:00 do 20:00. Terajší poplatok za využitie pohotovostí v sume 2 eurá sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť na 5 eur a poplatok za využitie urgentu v nemocnici má stúpnuť z 10 eur na 25 eur.Ministri majú rokovať aj o návrhu novely nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nemocnica Bory by sa mala od začiatku septembra zaradiť do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu.Nemocnica bude zároveň poskytovať urgentnú ústavnú starostlivosť aj pre oblasť Záhoria. Nahradí tak nemocnicu v Malackách, ktorá sa z verejnej minimálnej siete poskytovateľov vyradí. Nemocnica v Malackách bola zaradená do pevnej siete poskytovateľov do konca tohto roka.„Po tomto kroku však opakovane vznikali problémy so zabezpečením služieb, ktoré boli v poslednom období zabezpečované aj lekármi z iných zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji," upozornilo ministerstvo zdravotníctva.Pestovateľom pšenice na Slovensku bude vláda kompenzovať straty, ktoré im spôsobil zvýšený dovoz obilnín z Ukrajiny. Podpora môže dosiahnuť celkovo 15,7 milióna eur, z toho tretinu Slovensku poskytne Európska komisia . Vyplýva to z návrhu nariadenia, o ktorom má v stredu rokovať vláda.Podporu podľa predloženého návrhu dostane len ten poľnohospodár, ktorý Pôdohospodárskej platobnej agentúre v stanovenej lehote podal žiadosť o priamu podporu na plochu za rok 2023. Rezort pôdohospodárstva vychádza z toho, že ak určitá osoba podala žiadosť o priamu podporu na plochu za rok 2023, tak ide o poľnohospodára, ktorý poľnohospodársku činnosť stále vykonáva.Kabinet bude v stredu rokovať aj o návrhu Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie prostriedkov zo štátnych finančných aktív na financovanie projektov „Strategické územie Valaliky“ a „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“. Ide o priemyselný park, v ktorom má sídliť švédska automobilka Volvo . Rezort žiada na realizáciu ďalšej fázy investície viac ako 444 mil. eur. Presunúť by sa mali zo štátnych finančných aktív formou zvýšenia základného imania spoločnosti Valaliky Industrial Park.Zvýšenie základného imania spoločnosti by malo byť postupné v rámci rokov 2023 až 2028.„Navrhované poskytnutie finančných prostriedkov zabezpečí pokračovanie investičného projektu „Strategické územie Valaliky“ a „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“, jeho čo najrýchlejšie dokončenie, a tým zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska pri získavaní zahraničných investícií s potenciálom zásadne znížiť regionálne rozdiely," argumentuje ministerstvo.Ministri budú rokovať aj o poskytnutí investičnej pomoci pre spoločnosť MAHLE Behr. Tá plánuje na Orave rozšíriť výrobu modulov recirkulácie výfukových plynov. V Slanici v okrese Námestovo chce do konca roka 2025 preinvestovať viac ako 9,5 mil. eur a vytvoriť 60 nových pracovných miest. Ministerstvo hospodárstva SR navrhuje pre firmu investičný stimul vo forme úľavy na dani v celkovej hodnote 1,5 mil. eur. Cieľom investičného zámeru je výroba vysokotlakových a nízkotlakových modulov EGR.