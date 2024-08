Zmeny okolo NAKA prinesú priveľa rizík, varuje Nadácia Zastavme korupciu

Stagnácia

Potreba centralizácie informácií

Splývajúce hranice medzi extrémizmom a terorizmom

7.8.2024 (SITA.sk) - Zmeny okolo NAKA prinesú priveľa rizík. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu a vysvetlila, že reorganizácia môže znížiť počet skúsených vyšetrovateľov na minimum. Bez vysvetlenia podľa nadácie zostáva aj to, ako sa zrušenie NAKA prejaví na eurofondmi podporených nových analytických oddeleniach a oddeleniach finančného vyšetrovania.Oddelenie vyšetrovania terorizmu a drogovej trestnej činnosti na samostatné úrady tiež nie je podľa organizácie správnym rozhodnutím. Nadácia podotkla, že na NAKA dnes pracuje približne 600 policajtov, ktorí sú často zaťažení viac než vyšetrovatelia na okresných riaditeľstvách.Ak sa presunie čo i len polovica z nich na základné útvary, a nebudú tak už vyšetrovať trestnú činnosť, tak podľa nadácie hrozí, že ju nebude mať kto vyšetrovať. Nadácia nevidí zmysel v rušení NAKA a jej rozdelení na tri samostatné úrady s celoslovenskou pôsobnosťou.„NAKA posledné mesiace stagnuje. Nové vedenie ešte minulý rok avizovalo veľkú reorganizáciu, no dodnes je nezrealizovalo. Tým pádom sú ľudia na NAKA v neistote a nemôžu ani podávať riadne výkony, keďže nevedia, či neodídu. Posledné mesiace nevidíme žiadne veľké prípady, akcie, ktoré by NAKA rozbehla,” upozornil Ľubomír Daňko z Nadácie Zastavme korupciu, ktorý negatívne hodnotí aj oddelenie vyšetrovania boja proti terorizmu či drogovej trestnej činnosti, ktoré sa majú vyčleniť spod NAKA na samostatné úrady.Ako nadácia priblížila, pri vyšetrovaní takýchto skutkov je potreba centralizácie informácií, no ich oddelenie na samostatné útvary skomplikuje a spomalí vyšetrovanie.Nadácia pripomenula, že vyšetrovanie a odhaľovanie extrémizmu má prejsť od septembra na krajské riaditeľstvá, čo nefungovalo už v minulosti, keď tento postup zvolili pred rokom 2017, a preto bola vytvorená pod NAKA Národná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu. Teraz sa podľa nadácie deje opak.„Z vlastnej skúsenosti viem, že extrémizmus sa musí vyšetrovať centrálne a nie na ôsmich krajských riaditeľstvách, lebo je páchaný najmä v online priestore, a ten musíte monitorovať z jedného centra, keďže online priestor nemá hranice,” zdôraznil Daňko a upozornil, že výsledkom môže byť, že jeden status budú riešiť na viacerých krajoch naraz.Oddeliť extrémizmus a terorizmus je podľa Zastavme korupciu zlé rozhodnutie, pretože v súčasnosti splývajú hranice medzi extrémizmom a terorizmom. „Ako napríklad páchateľ teroristického činu, ktorý zavraždil dve nevinné osoby pred barom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. Podľa dôkazov bol tento páchateľ extrémista a zároveň aj terorista,“ uviedla nadácia, ktorá za neefektívne považuje aj vznik samostatného úradu na boj proti drogovej kriminalite.„Drogová trestná činnosť sa pácha aj zločineckými skupinami, ktoré má naďalej vyšetrovať NAKA, respektíve po novom Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK). S drogovou trestnou činnosť sa spája často aj korupcia, a preto bolo efektívne, že všetko bolo doteraz pod jednou strechou NAKA,“ vysvetlila organizácia.Daňko súčasne podotkol, že na NAKA vďaka Plánu obnovy a odolnosti vznikli miesta finančného a analytického vyšetrovania, pričom sa zaviazali k ich zachovaniu. „Otázne je, ako sa s týmto záväzkom vysporiada vedenie polície po reorganizácii,” doplnil Daňko. Ministerstvo vnútra pre agentúru SITA uviedlo, že bližšie informácie k reorganizácii Policajného zboru poskytne až po uskutočnení všetkých potrebných krokov na jej realizácii.