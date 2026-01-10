Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dáša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

10. januára 2026

Zmeny pre vodičov sú realitou, lekárske prehliadky sa posúvajú, štát upravil vek aj platnosť vodičských preukazov



Od 1. januára 2026 nadobudli účinnosť novely zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o cestnej premávke. Ako informovala hovorkyňa



Zdieľať
fb_img_1743265742057 676x451 10.1.2026 (SITA.sk) - Od 1. januára 2026 nadobudli účinnosť novely zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o cestnej premávke. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, zmeny sa týkajú najmä povinných pravidelných lekárskych prehliadok vodičov a platnosti vodičských preukazov.

Posunutie vekovej hranice


Podľa nových pravidiel sa povinnosť absolvovať pravidelnú lekársku prehliadku každých päť rokov vzťahuje na vodičov, ktorí dovŕšili vek 70 rokov, namiesto doterajších 65 rokov. Výnimku tvoria vodiči motorových vozidiel skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, ako aj vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy, motorových vozidiel využívaných na zasielateľstvo, taxislužbu a poskytovanie poštových služieb.

Vodiči s vodičskými preukazmi vydanými pred 19. januárom 2013 musia absolvovať lekársku prehliadku v období od dvoch mesiacov pred dovŕšením 70. roku veku do dvoch mesiacov po jeho dovŕšení. Pri vedení vozidla musia mať pri sebe platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a na výzvu policajta sa ním preukázať.

Platnosť vodičských preukazov


Platnosť vodičského preukazu u osôb starších ako 68 rokov pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je päť rokov od vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti. U ostatných skupín je platnosť vodičského preukazu 15 rokov, najviac však do dovŕšenia 70 rokov.

Výmena alebo obnova vodičského preukazu po dovŕšení veku 70 rokov je možná len po predložení platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti, a v zákonom stanovených prípadoch aj platného dokladu o psychickej spôsobilosti. „Rovnaké pravidlá platia aj pre vodičské preukazy vydané v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského alebo Viedenského dohovoru,“ dodala hovorkyňa policajného prezídia.



Zdroj: SITA.sk - Zmeny pre vodičov sú realitou, lekárske prehliadky sa posúvajú, štát upravil vek aj platnosť vodičských preukazov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kto zarábal v roku 2025 najviac? Tieto pozície kraľovali mzdám aj napriek slabšiemu náboru
<< predchádzajúci článok
Olympiáda ako riziková investícia. Prečo sa z hier často stáva ekonomická záťaž?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 