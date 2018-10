Zmeny štatutárov strán bez vedomia členov budú čoskoro minulosťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. októbra (TASR) - Zmeny štatutárov politických strán bez vedomia členov by mali byť čoskoro minulosťou. Zmeniť to má novela zákona o politických stranách, ktorá má určiť limity na počet členov politickej strany aj upraviť fungovanie strán. O právnej norme má parlament rozhodovať na októbrovej schôdzi.Nateraz posledným prípadom takejto výmeny štatutárov je strana Váš kraj, ktorej od 19. septembra šéfuje herec Andrej Hryc. Donedávna bol šéfom Peter Pčolinský, predtým tam figuroval Boris Kollár. Informoval o tom portál Aktuality.sk.povedal pre TASR predkladateľ zmien a šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Zdôrazňuje, že zmeny v zákone majú zabezpečiť, aby členovia strany neboli z rozhodovania vynechaní.Okrem toho má novela určiť politickým stranám, ktoré chcú kandidovať do NR SR či Európskeho parlamentu, konkrétne počty členov. V prípade schválenia novely by tieto strany mali mať po novom aspoň 300 členov, teda dvojnásobok počtu kandidátov na listine, alebo aspoň 45 členov najvyššieho orgánu. Po novom by tiež mohli byť členmi strany všetci štátni občania SR. Novela má tiež zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmi.