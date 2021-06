Zmeny stravovania pri atopickom ekzéme

Správne potraviny a pripravované jedlo je súčasťou pre zlepšenie našej kože počas tohto ochorenia. Pri možných prejavoch atopického ekzému je potrebné zvážiť spôsob života a tiež potraviny, ktoré dennodenne konzumujeme.

Kedy sa prejavujú negatívne vplyvy potravín?

Vplyv potravín na náš organizmus sa môže začať prejavovať už počas vývoja v detskom veku. Viac ako tretinu ekzémov spôsobujú alergény, najmä pri konzumácii bielkovín, ktoré môžeme nájsť v kravskom mlieku, vajíčkach a sóji. Škodlivá môže byť aj zelenina, ovocie či dokonca orechy. Dôležité je, aby ste do detskej stravy začali postupne s pridávaním ovocia, zeleniny a ostatných potravín. Zlé reakcie alebo alergie však po čase môžu zmiznúť.

Alergia a intolerancia

Po prvých náznakoch a obavách o vznik atopického ekzému je potrebné, aby ste zo svojej stravy vylúčili potraviny, ktoré môžu spôsobovať alergie. Určite by ste sa mali vyhnúť skúšaniu diét, ktoré nie sú overené alebo schválené lekárom, mohli by byť pre vaše zdravie a organizmus škodlivé. Niektoré diéty by vás tiež mohli pripraviť o množstvo živín alebo vitamínov, ktoré potrebujete.



Základná strava pri prejavoch atopického ekzému:

- Základom sú bielkoviny, ktoré nájdeme v mäse a mliečnych výrobkoch. Ak však máte na mliečne výrobky alergiu, tak sa vyhýbajte ich konzumácii.

- Rozhodne by vám nemala chýbať poriadna dávka ovocia a zeleniny. Najlepšia je konzumácia čerstvej zeleniny a ovocia.

- Stravu dopĺňajte nenasýtenými mastnými kyselinami.

- Vhodné sú tiež mandle, kešu oriešky alebo semienka.

Čo môže posilniť imunitu?

Pri boji s chronickými ochoreniami môžeme tiež staviť na bylinky, ktoré majú pre organizmus priaznivé účinky. Jelša lepkavá je účinná pri črevných a tráviacich problémoch. Ak máte dlhodobé problémy s energiou alebo imunitným systémom, tak je dôležité zvážiť tiež životný štýl. Dôležitý je tiež pohyb a dostatočný príjem vitamínov. Fajčenie má pre naše zdravie negatívny vplyv, čo sa môže odraziť tiež pri vzniku atopického ekzému alebo iných ochorení.



Žiadna potravina nás nedokáže zbaviť ekzému, ale môžeme nájsť potraviny, ktoré by mohli jeho prejavy podporiť a zhoršiť. Takéto potraviny by ste zo svojho jedálnička mali rozhodne vyradiť. Atopický ekzém patrí medzi chronické ochorenia, ktoré sa často prejavujú už v detskom veku. Jeho liečba si vyžaduje značnú pozornosť a určité zmeny v životospráve, ktoré podporia organizmus a budú prospešné pri jeho rozšírení.

