Zmeny Trestného zákona sú technického charakteru, po obsahovej stránke sa nič nezmení. Smer reaguje na pripomienky opozície (video)

15.7.2024 (SITA.sk) - Navrhované zmeny Trestného zákona nie sú žiadnymi opravami pôvodného znenia. Na tlačovej besede to uviedol minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ). Poukázal pri tom na rozhodnutie Ústavného súdu SR , ktorý okrem troch ustanovení nevzhliadol v prípade novely Trestného zákona nesúlad s Ústavou SR Aktuálne zmeny, ktoré sú momentálne v parlamente, sú podľa ministra spravodlivosti reakciou na obavy Európskej komisie (EK) vo vzťahu k eurofondom . Susko uviedol, že cieľom je tieto obavy vyvrátiť, a to krátkou novelizáciou, ktorá by mala Komisiu ubezpečiť, že európske prostriedky nebudú v ohrození. Susko zdôraznil, že nechcú ohroziť eurofondy pre Slovensko. Novela je podľa neho vyslovene technického charakteru.Pripravený je legislatívno-technický návrh, ktorý upraví formuláciu, avšak Susko zdôraznil, že po obsahovej stránke by sa návrh meniť nemal. Minister poznamenal, že nechcú riskovať stratu eurofondov, preto sa usilujú toto riziko eliminovať.Susko tiež akcentoval, že trestné sadzby i premlčacie lehoty budú rovnaké bez ohľadu na to, či pôjde o finančné záujmy SR alebo európske peniaze. Mení sa podľa neho spôsob nahliadania na prerušenie premlčania pri prebiehajúcich trestných, kde pri finančných záujmoch EÚ, ako to vykladá Súdny dvor EÚ , sa neuplatňuje premlčanie."A preto sme to upravili, aby sme boli v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ," dodal.