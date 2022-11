Zmeny v GLAMI: Ján Kešelák na pozícii CEO a nový fond s investíciou 5 miliónov eur

Nový CEO dokončí integráciu talianskeho Stilea

GLAMI ako technologický líder v oblasti módy

GLAMI Ventures zainvestuje firmy, ktoré vďaka AI zefektívňujú e-commerce

O GLAMI

15.11.2022 (Webnoviny.sk) -Obmena vedenia korešponduje s krátkodobou a dlhodobou víziou módneho vyhľadávača. Tou je v blízkom horizonte úspešne dovŕšiť integráciu talianskeho Stileo. GLAMI realizovalo akvizíciu strategického hráča s 30-členným tímom začiatkom tohto roku a začleneniu v rámci rozvoja marketingových a obchodných tímov sa venoval práve Kešelák. Má navyše skúsenosť s predchádzajúcou expanziou GLAMI do siedmich krajín vrátane Chorvátska, Slovinska a Pobaltia. Ako bývalý Chief Revenue Officer aj napriek všetkým výzvam, ktoré rok 2022 v segmente e-commerce prináša, má najväčšie predpoklady dotiahnuť GLAMI k úspešnému poslednému kvartálu. "Som hlboko presvedčený, že Janko dokáže GLAMI úspešne doviesť k vytýčenej vízii,” doplnil informácie o zmene na pozícii vedenia GLAMI jeho doterajší CEO Tomáš Hodboď.Dlhodobo potom oba kroky, vymenovanie Kešeláka ako aj založenie investičného fondu, vykresľujú víziu GLAMI na nasledujúcich päť rokov. "Chceme zrýchliť transformáciu z vyhľadávača, ako ho poznáte teraz, na platformu pre objavovanie módy, založenú na umelej inteligencii (AI) a špičkovom strojovom učení, ktoré si tvoríme sami,” približuje Kešelák. Na existujúcich trhoch plánuje GLAMI posilniť svoje postavenie ako aj interné tímy. Chce si aj v ďalších rokoch držať pozíciu najnavštevovanejšieho módneho webu v strednej Európe. Už teraz sa považuje za inovátora v rámci začleňovania AI do e-commerce. "Automatické tagovanie a kategorizácia produktov, zobrazovanie podobného tovaru a personalizácia ponuky, to sú všetko funkcie, pre ktoré sme v GLAMI vyvinuli vlastné riešenia. Tie už dnes poskytujú každému užívateľovi jedinečný zážitok z využívania našej platformy," uisťuje Kešelák a jedným dychom dodáva, že tieto inovácie sú len začiatkom.Úloha GLAMI Ventures pritom bude v celej roadmape kľúčová. Sem tiež smerujú ďalšie kroky doterajšieho šéfa Tomáša Hodboďa. "Podpore GLAMI sa naďalej budem venovať v pozícii člena boardu, zároveň budem pomáhať s hľadaním strategických a investičných projektov v GLAMI Ventures,” vysvetľuje Tomáš Hodboď, zakladateľ a doterajší CEO GLAMI, ktorý i naďalej pokračuje v aktivitách investičnej skupiny Miton. Fond, ktorý má na prvý rok vyčlenenú sumu 5 miliónov eur, si kladie za cieľ rozvíjať oblasť umelej inteligencie v e-commerce, podporiť projekty, ktoré uľahčujú výber a nákup produktov v online shoppingu alebo projekty zaoberajúce sa cirkulárnou ekonomikou. "GLAMI je dnes schopné generovať zisk, ktorý môžeme používať na dlhodobé stávky. Investične tak môžeme podporovať nielen projekty z oblasti product discovery zamerané na koncového zákazníka a rozšíriť svoj záber o technológie a softvér, ktorý pomáha rozvíjať celý ekosystém. Aktuálne sa pozeráme napríklad na príležitosti v oblasti cirkulárnej ekonomiky, B2B e-commerce či AI SaaS firiem,” naznačuje Hodboď. GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 2,5 miliónov produktov od viac než 16-tisíc značiek. GLAMI a Stileo patrí do skupiny GLAMI.group a pôsobí už v 14 krajinách sveta.Informačný servis