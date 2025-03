Zmeny v polícii a novelizácia trestných kódexov nepomohli vyšetrovaniu prípadov Európskej prokuratúry

Zánik NAKA a odchody množstva vyšetrovateľov

EPPO viedla takmer 100 vyšetrovaní

Štatistické údaje z predošlého roka

3.3.2025 (SITA.sk) - V dôsledku minuloročných legislatívnych zmien musela Európska prokuratúra (EPPO) v individuálnych prípadoch vyšetrovaných na Slovensku zastaviť trestné stíhania z dôvodu premlčania, osobitne v prípadoch korupcie. Konštatuje to európsky prokurátor pre SR Juraj Novocký Ako doplnil, organizačné zmeny v rámci polície, osobitne zánik bývalej Národnej kriminálnej agentúry a vznik Úradu boja proti organizovanej kriminality spojené s odchodom množstva skúsených a odborne schopných vyšetrovateľov, mali v minulom roku negatívny vplyv na priebeh jednotlivých vyšetrovaní, najmä na ich dĺžku.V tejto súvislosti Novocký zdôraznil, že je nevyhnutné čo najskôr stabilizovať personálne zloženie špecializovaných orgánov Policajného zboru, čo bude mať pozitívny vplyv aj na priebeh a výsledky trestných konaní. Na druhej strane Novocký ocenil, že aj v dôsledku aktívnych rokovaní s Európskou komisiou môže EPPO vykonávať na Slovensku svoju pôsobnosť v čo najširšom rozsahu, rovnako ako vo všetkých participujúcich členských štátoch Európskej únie Na konci roka 2024 podľa Novockého viedla Európska prokuratúra na území Slovenskej republiky spolu 98 aktívnych vyšetrovaní, čo predstavuje o 100 percent viac ako v roku 2023, keď ich bolo 49. Odhadovaná škoda pre rozpočet EÚ v rámci trestných konaní predstavovala 681,2 milióna eur. Z celkového počtu vyšetrovaní vedených v minulom roku bolo 69 novozačatých, pričom odhadované škody v týchto prípadoch vyčíslili na 230 miliónov eur.„Okrem uvedených prípadov európski delegovaní prokurátori na Slovensku vybavili 81 tzv. asistencií pre svojich kolegov z iných participujúcich členských krajín EÚ," uviedol Novocký s tým, že každá asistencia predstavuje viacero vyšetrovacích úkonov, najčastejšie v podobe domových prehliadok, prehliadok iných priestorov, zaisťovania dôkazov alebo výnosov z trestnej činnosti, a výsluchov osôb.„Z vykonaných úkonov je zrejmé, že občania Slovenskej republiky a podnikateľské subjekty so sídlom na jej území sú aktívne zapojení do tých najzávažnejších foriem trestnej činnosti, vrátane organizovaných tzv. karuselových podvodov s DPH," skonštatoval Novocký.V roku 2024 tiež európski delegovaní prokurátori na Slovensku vybavili 174 trestných oznámení, čo predstavuje viac ako trojnásobný nárast oproti roku 2023, keď ich bolo 55. Pozitívne pritom podľa Novockého možno hodnotiť, že viac ako polovica týchto trestných oznámení pochádzala od národných orgánov a inštitúcií, konkrétne 91.„Uvedené štatistické údaje za rok 2024 nasvedčujú tomu, že v podmienkach Slovenskej republiky sa Európska prokuratúra stala objektívne lídrom v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Možno odhadovať, že tento trend bude pretrvávať aj v budúcnosti, a to napriek tomu, že personálny stav EPPO je dlhodobo nezmenený a disponuje len šiestimi európskymi delegovanými prokurátormi a dvoma administratívnymi pracovníčkami," zdôraznil Novocký.