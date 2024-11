Zmeny v sadzbách DPH v praxi distribučných, lekárnických a farmaceutických spoločností

Z 10% na 5%

27.11.2024 (SITA.sk) - Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) upozorňuje na zmeny v sadzbách DPH, ktoré sa od 1.1.2025 priamo dotknú všetkých spoločností v zdravotníckom odvetví. Schválené nové sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) znamenajú v praxi pre distribučné, lekárnické a farmaceutické spoločnosti v posledných mesiacoch roka 2024 a prvých mesiacoch roku 2025 uplatňovanie neraz až piatich rôznych daňových sadzieb (nové sadzby 5%, 19%, 23%, staré 10% a 20%) a to napríklad v súvislosti s tzv. spätnými vratkami k dokladom z roku 2024.Členovia ADL v kontexte prijatých zmien očakávajú zvýšenie cien u tzv. neregulovaného sortimentu a to nielen v kontexte prechodu časti tovarov z 20% na 23% sadzbu DPH, ale aj v súvislosti so zohľadnením ďalších zmien vyplývajúcich z prijatého konsolidačného balíka, ktorý celkovo zvyšuje firmám náklady a zavádza tiež daň z finančných transakcií. Napriek zníženiu DPH z 10% na 5% je možné očakávať, že sa komplexne zapracované opatrenia v rámci celého výrobno-distribučno-lekárnického prostredia v praxi nepriaznivo dotknú napríklad tzv. OTC liekov (lieky predávané bez lekárskeho predpisu).V rámci sortimentu hradenom zo strany zdravotných poisťovní je však možné v prípade, ak nedôjde k zmenám v kategorizácii, očakávať pokles doplatkov u liekov (zmena DPH z 10% na 5% DPH). Zníženie doplatkov však pacienti nemôžu očakávať pri sortimente hradenom zo zdravotného poistenia, kde sa DPH mení z 20% na 23%. Ide napríklad o matrace, ortopedické vložky, glukomery (prístroje a aj lancety, nie však prúžky, ktoré majú 10% DPH) a pod.Samotná výška DPH pre jednotlivé lieky, liečivé prípravky, výživové doplnky, doplnky stravy, potraviny, ale aj doplňujúci sortiment (napr. kozmetika, plienky, knihy, detský sortiment atď.) vychádza primárne z kódu colného sadzobníka. V rámci neho dochádza k zmene sadzieb pre jednotlivé kódy.Celý sortiment s aktuálnou DPH vo výške 10%, t.j. lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky, ale aj napríklad ovocné a zeleninové šťavy bez pridaného cukru, šťavy s pridaným cukrom max. 5g na 100ml, či tlačené odborné a edukačné knihy a brožúry budú mať po novom sadzbu 5%.V prípade, ak spoločnosti majú produkty v podobe odborných a edukačných e-kníh, daň z pridanej hodnoty sa zmení z doterajších 20% na 5%.Časť sortimentu so súčasnou 20% sadzbou DPH klesne na 19%. Týka sa to všetkých potravín, ktoré nespadajú do kategórie s daňovou sadzbou 5%, respektíve terajších 10%. Podľa schválenej novely zákona 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty sa to dotkne dietetických potravín hradených zo zdravotného poistenia, výživových doplnkov, minerálnych vôd a pod. Sadzba vo výške 19% sa rovnako bude uplatňovať aj pri elektrickej energii. V prípade bezlepkových potravín je aktuálne na stole ešte otvorená zmena, v rámci ktorej sa navrhuje ich zaradenie do skupiny tovarov s 5% daňovou sadzbou. O tejto zmene by mali rozhodnúť poslanci NR SR na decembrovej schôdzi parlamentu.Pri tzv. ostatnom sortimente, napríklad v podobe zdravotníckych pomôcok, ktoré aktuálne nespadajú pod sadzbu 10% a teda sa ich netýka plánované zníženie na 5%, ale aj pri kozmetike, detských plienkach a inom nepotravinovom detskom sortimente sa daň z pridanej hodnoty zvyšuje na 23%.Zástupcovia ADL predpokladajú, že zapracovanie zmien v DPH si bude vyžadovať do konca tohto roka značné personálne a technické nasadenie. V súvislosti s naskladneným tovarom je možné očakávať nižší odvod štátu na DPH, vzhľadom na skutočnosť, že pri časti tovarov na sklade sa na vstupe do 31.12.2024 uplatňuje pôvodná sadzba DPH a pri výdaji nová nižšia sadzba. Lekárňam, keďže sú platiteľmi DPH, preto nevznikne strata kvôli zníženej sadzbe DPH, aj keď dôjde k zníženiu koncových cien.Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok pôsobí v oblasti zdravotníctva od roku 1992, je najstaršou a jedinou asociáciou na Slovensku, ktorá zjednocuje komplexný liekový reťazec, od farmaceutických spoločností zaoberajúcich sa originálnymi i generickými liekmi, až po distribučné spoločnosti a majiteľov lekární. Výnimočnosť ADL dlhodobo spočíva práve v rozmanitosti jej členov, čo asociácii umožňuje veľmi flexibilne reagovať na situáciu na zdravotníckom trhu v celej jeho šírke. Svoju činnosť stavia v dobe turbulentných globálnych i lokálnych zmien na pragmatickej diskusii a hľadaní spoločných dobrých riešení na prospech všetkých občanov.Informačný servis